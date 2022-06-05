حديقة الحيوان: كل الحيوانات لدينا آمنة من جدري القرود «بلاش بلبلة»

قال محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية بحديقة الحيوان، إنه مستاء للغاية من الشائعات التي ترددت حول تواجد حيوانات داخل الحديقة مصابة بفيروس جدري القرود، موضحًا أن الحديقة آمنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية اتخذت قرارات بعدم استيراد قردة من الخارج منذ 15 عامًا والسلالة الموجودة لدينا تتكاثر بنفسها، موضحًا أن الحديقة خالية تمامًا من أي حيوانات مصابة بجدري القرود، وذلك خلال تصريحات تليفزيونية له منذ قليل.

الأطباء في الحديقة يقوموا بفحص الحيوانات يوميًا فحصًا إكلينيكيا

وأضاف «رجائي»، أن الأطباء في الحديقة يقوموا بفحص الحيوانات يوميًا فحصًا إكلينيكيا، ونتلقى البلاغات ضد أي تغير على الحيوانات من قبل الأطباء، ولدينا خطة متابعة ومعمل يأخذ عينات بصفة منتظمة ومصر خالية تمامًا من هذا المرض، متسائلًا عن سبب الإحاطة المقدم للبرلمان، داعيًا وسائل الإعلام لزيارة الحديقة للتأكد من صحة الحيوانات، موضحًا أنه هو من سيعلن عن وجود حالات إصابة بفيروس جدري القرود حال تواجده.

مصر خالية من المرض سواء على المستوى البيطري أو البشري

وأعرب رئيس الإدارة المركزية بحديقة الحيوان، عن استيائه من طلب إحاطة مقدم لرئيس مجلس النواب، بشأن احتمالية انتقال مرض جدري القرود عبر زوار حديقة حيوان الجيزة، فمصر خالية من المرض سواء على المستوى البيطري أو البشري، فضلًا عن وجود خطة تنفذ لمكافحة الأمراض الوبائية، «ما ذكر من مقدم طلب الإحاطة هذا الكلام غير صحيح، ومش عارف ليه البلبلة دي، وإحنا أول ناس هنعلن لو في حاجة».

إدارة الحديقة لم تتلق أي بلاغات من الأطباء بظهور أي وباء بين القردة

وأوضح محمد رجائي ، أن إدارة الحديقة لم تتلق أي بلاغات من الأطباء بظهور أي وباء بين القردة الموجود بها، و حديقة الحيوان بالجيزة آمنة تماما، موضحًا أن هناك معمل داخل الحديقة لأخذ العينات من الحيوانات بانتظام.