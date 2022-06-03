على طريقة الصين.. غضب في نيجريا لتوصيف جدري القرود بأنه مرض أفريقي

ذكر تقرير لشبكة «إن بي آر»، الأمريكية أنّ منظمة الصحة العالمية سجّلت أكثر من 500 حالة في 30 دولة هذا العام بمرض جدري القرود، بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية، إلا أنه وفقا للشبكة الأمريكية فإن هناك حالة من الغضب داخل نيجيريا جرّاء وصف الفيروس بأنه فيروس أفريقي.

ولعل الغضب الذي تحدثت عنه شبكة «إن بي آر»، بشأن تصنيف فيروس جدري القرود كفيروس أفريقي، يعيد إلى الأذهان غضب الصين عام 2020 جرّاء توصيف كورونا بالفيروس الصيني خصوصا من قبل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

انحياز الميديا العالمية في توصيف فيروس جدري القرود

وتقول «إن بي آر»، إن الأمر سيكون كما لو أن نيجيريا، التي شهدت 247 حالة إصابة منذ 2017 و66 حتى الآن هذا العام، ستستخدم صورًا حصرية لأشخاص بيض مصابين بجدري القرود في تغطية أخبار هذا الفيروس، لتؤكد وجهة النظر بأن المرض لا يلاصق السود فقط.

وكان الأفارقة والمدافعون عن المساواة في مجال الصحة ردهم سريعا على استخدام وسائل الإعلام الغربية لوجوه السود مع أي خبر يتعلق بجدري القرود.

وغردت الصحفية النيجيرية «ميرسي أبانج»، قائلة إن هذا مثال على التحيز الإعلامي في أفضل حالاته، إذ تم الإبلاغ عن جدري القرود في جميع أنحاء العالم، لكن البحث يظهر صور لأشخاص ذوي البشرة السوداء فقط عندما يتعلق الأمر بجدري القرود.

بدوره، غرد الدكتور مادو باي، أستاذ علم الأوبئة والصحة العالمية في جامعة ماكجيل، قائلاً: «الصحفيون ومحررو وسائل الإعلام العالمية في الشمال بحاجة ماسة إلى التدريب على كيفية عدم التمييز العنصري والوصم في تقاريرهم عن الإيبولا، وفيروس كورونا، وجدري القرود».

توصيف جدري القرود بأنه مرض نيجيري

ولفتت الشبكة الأمريكية إلى أنه عندما انتشر جدري القرود في نيجيريا عام 2017، وظهرت بعدها حالة في بريطانيا عام 2018، قيل وقتها إنه مرض نيجيري رهيب يسمى جدري القرود ينتشر في المملكة المتحدة لأول مرة، وكانت الرسالة إلقاء اللوم على إفريقيا بسبب جدري القرود.

أهم الحقائق عن مرض جدري القرود

تصف منظمة الصحة العالمية جدري القرود بأنه مرض حيواني المنشأ، وهو مرض ينتقل من الحيوانات إلى البشر.

وينتشر الفيروس بشكل أساسي، وسط وغرب إفريقيا، غالبًا بالقرب من الغابات الاستوائية المطيرة، ومع ذلك، يمكن أن تظهر في أي مكان في العالم.

في عام 2003، تم الإبلاغ عن أول حالة لجدري القرود خارج إفريقيا في ست ولايات أمريكية - إلينوي وإنديانا وكانساس وميسوري وأوهايو وويسكونسن، وكان سبب هذا التفشي هو الاتصال البشري بكلاب البراري المصابة التي يتم الاحتفاظ بها كحيوانات أليفة.