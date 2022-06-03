التعليم: 25% من أسئلة امتحانات الثانوية العامة للطالب المتميز

قال الدكتور رمضان محمد، رئيس المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن امتحانات الثانوية العامة 2022 ستكون في مستوى الطالب المتوسط: «مش عايزين أولياء الأمور يحطوا في اعتبارهم أننا في صراع مع الطالب إحنا بنكمل عملية تعلم».

رمضان: أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022 ستكون متدرجة

وأضاف «رمضان» في حواره مع برنامج «جروب الماميز» التابع لوزارة التربية والتعليم، أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022 ستكون متدرجة وبها نسبة من الصعوبة تتراوح من 20% إلى 25% للطالب المتميز: «عشان نميز بين اللي ذاكر واللي مذاكرش».

وأشار الدكتور رمضان محمد، إلى أن عملية التعلم عبارة عن مثلث بثلاثة أضلاع، الأول تحديد أهداف الدرس ونواتج التعلم ثم عملية التدريس ثم عملية التقييم أو التقويم، للحكم على مدى استيعاب الطالب لأهداف الدرس، فالامتحانات جزء أساسي من التعلم.

الامتحان هو موقف تعلم

وعلق على المفاهيم الخاطئة لدى أولياء الأمور بشأن الامتحانات، قائلاً: «الامتحان هو موقف تعلم»، موضحا أن المنهج الدراسي يصمم بناءً على الإطار العام للمناهج المعد من وزارة التربية والتعليم: «عشان أصمم منهج لابد أن تكون هناك نواتج للتعلم مقترحة، لإكسابها للطالب ونأخذ هذه النواتج من مركز المناهج، وبنفكر نقيس هذه النواتج باستخدام أنواع الأسئلة المختلفة».