توقعات طقس الـ72 ساعة مقبلة.. موجة جديدة شديدة الحرارة تصل لـ44 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، عودة الموجة شديدة الحرارة لتسيطر على مناخ جميع مدن ومحافظات الجمهورية، وذلك وفق توقعات طقس 72 ساعة المقبلة.

وأشارت الأرصاد الجوية، فى بيان صادر منذ قليل، إلى أن هناك ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بداية من اليوم الأحد، ويستمر حتى مطلع الأسبوع المقبل، حسب خرائط الأقمار الصناعية، التي تشير إلى تأثر البلاد بكتلة شديدة الحرارة قادمة من الصحراء الغربية للبلاد، تعمل على ارتفاع درجات الحرارة بين 3-5 درجات، حيث تصل الى 37 درجة على القاهرة و44 درجة على محافظات جنوب البلاد.

وأكدت الأرصاد الجوية وجود نشاط للرياح الشمالية الغربية الحارة على معظم الأنحاء الجمهورية في الـ3 أيام المقبلة، تزيد من الإحساس بحرارة الطقس، وذلك خلال ساعات النهار.

وفيما يلي توقعات درجات الحرارة على عدد من محافظات الجمهورية، خلال الـ3 أيام المقبلة في الفترة من الاثنين حتى الأربعاء.

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 6 يونيو

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 23.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 22.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 26.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 26.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 7 يونيو

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 23.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 22.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 26.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 26.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 23.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 26.

درجات الحرارة المتوقعة الاربعاء 8 يونيو

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 23.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 22.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 26.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 26.