توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. استمرار ارتفاع درجات الحرارة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية استمرار ارتفاع درجات الحرارة تدريجيًا خلال الأيام المقبلة، وذلك وفق بيان صادر عنها حول تنبؤات الخبراء حول توقعات طقس 72 ساعة مقبلة، حيث تتأثر البلاد بكتلة هوائية حارة جديدة قادمة من الصحراء الغربية للبلاد، تعمل على حدوث ارتفاع في درجات الحرارة على معظم الأنحاء.

وأشار خبراء الأرصاد في بيان صادر عن الهيئة، إلى وجود حالة من نشاط الرياح على محظم الأنحاء في الـ3 أيام المقبلة، ويصاحب ذلك الكتلة الهوائية رياح شمالية غربية حارة، تزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، وذلك خلال ساعات النهار.

وفيما يلي توقعات درجات الحرارة خلال الـ3 أيام المقبلة في الفترة بين الأحد حتى الثلاثاء.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 5 يونيو

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 23.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 22.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 26.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 26.

درجات الحرارة المتوقعة الإثنين 6 يونيو

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 23.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 22.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 26.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 26.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 7 يونيو

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 23.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 22.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 26.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 26.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 23.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 26.