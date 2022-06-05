تعاون بين «الأهلي ممكن» ونقابة أطباء أسنان مصر

أعلنت شركة «الأهلي ممكن» المتخصصة في مجال المدفوعات الإلكترونية، عن توقيعها بروتوكول تعاون مع نقابة أطباء أسنان مصر، بموجبه سيتم تحصيل اشتراكات العضوية الخاصة بالأعضاء وتقديم كل الخدمات المتعلقة بالنقابة، عبر منافذ البيع التي تحمل علامة «الأهلي ممكن».

سداد اشتركات النقابة وعدد كبير من الخدمات المختلفة

وقَّع بروتوكول التعاون المهندس أحمد عنايت العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الأهلي ممكن، والدكتور إيهاب هيكل نقيب أطباء أسنان مصر.

وقال المهندس أحمد عنايت العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الأهلي ممكن، إن التعاون مع نقابة أطباء مصر يساهم في تقديم عدد كبير من خدمات شركة الأهلي ممكن لخدمة أعضاء النقابة، مشيرا إلى أنه من ضمن هذه الخدمات سداد اشتركات النقابة وعدد كبير من الخدمات المختلفة، تيسيرا على أعضاء النقابة، تماشيا مع منظومة الشمول المالي للدولة وفصل مقدم الخدمة عن متلقيها.

مضاعفة حجم التحصيلات لنحو 3 أضعاف خلال العام الجاري

وأضاف عنايت، أن التعاون مع نقابة أطباء أسنان مصر يأتي ضمن استراتيجية الشركة التوسعية في تقديم خدماتها لكل الجهات الحكومية والخاصة والنقابات والهيئات، ومضاعفة حجم التحصيلات لنحو 3 أضعاف خلال العام الجاري، ومضاعفة حجم الشبكة التي تقوم الأهلي ممكن بتغطيتها.

متحصلات الأهلي ممكن في 2021 بلغ نحو 6.3 مليار جنيه

وأكد عنايت أن سوق المدفوعات الرقمية في مصر ما زالت قابلة للزيادة والنمو بمعدلات غير مسبوقة، وتستهدف الشركة اقتناص أكبر حصة سوقية ممكنة، لما تمتلكه الشركة من بنية تحتية قوية ونقاط بيع وتحصيل منتشرة في كل أنحاء الجمهورية، مشيرا إلى حجم متحصلات الأهلي ممكن في 2021 بلغ نحو 6.3 مليار جنيه، وهو عشرة أضعاف ما حصَّلته الشركة في 2020، ونستهدف مضاعفة هذا الرقم ثلاث مرات خلال العام الجاري.

يذكر أن «الأهلي ممكن» لخدمات الدفع الإلكتروني إحدى شركات (البنك الأهلي المصري)، وهي شركة تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتستخدم أحدث أساليب التكنولوجيا لتسهيل سداد المبالغ المستحقة بطريقة سهلة وسريعة وآمنة لعملائها، وذلك من خلال مجموعة متكاملة من الخدمات مثل شحن الموبايل وفواتير المحمول والإنترنت والكهرباء والمياه وخدمات الحكومة الإلكترونية والمرور.