الأرصاد تحذّر من موجة حارة تستمر 7 أيام.. كتلة هوائية تقفز بالحرارة لـ44

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من عودة الكتلة الهوائية شديدة الحرارة على مدن ومحافظات الجمهورية، حتى مطلع الأسبوع المقبل، حيث تسجل درجات الحرارة 44 على مدن ومحافظات جنوب الصعيد.

واكدت الأرصاد الجوية أنّ البلاد تتأثر حاليًا بكتلة هوائية شديدة السخونة، قادمة من الصحراء الغربية للبلاد، يصاحبها رياح شمالية غربية حارة، تؤثر على القاهرة الكبرى شمال وجنوب الصعيد، والسواحل الشمالية الشرقية، السواحل الغربية، ووسط وجنوب سيناء.

وأشارت الأرصاد الجوية إلى أنّ ارتفاع درجات الحرارة سيكون تدريجيًا بداية من اليوم حتى الأسبوع المقبل، وفقًا لما كشفت عنه خرائط الأقمار الصناعية الاخيرة، حيث تشير إلى أنّ الطقس سيكون شديد الحرارة على مدن ومحافظات الجمهورية، وتتراوح درجات الحرارة بين 36-37 على القاهرة الكبرى، و31-34 على السواحل الشرقية والغربية، فى حين تتراوح بين 41-39 على محافظات شمال الصعيد وجنوب سيناء، وتتراوح بين 42-44 على محافظات جنوب الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الإثنين الموافق 6 يونيو

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 23.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 22.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 26.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 26.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء الموافق 7 يونيو

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 23.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 22.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 26.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 26.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 23.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 26.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء الموافق 8 يونيو

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 23.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 22.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 26.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 26.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس الموافق 9 يونيو

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 23.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 22.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 26.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 26.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة الموافق 10 يونيو

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 23.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 22.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 26.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44 والصغرى 26.