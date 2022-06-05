«تيودور بلهارس» ينظم ندوة عن تغير المناخ وأثره على البيئة المائية وصحة الإنسان

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتورة حنان خفاجي، مدير معهد تيودور بلهارس للأبحاث، بشأن تنظيم ندوة بعنوان «التغيرات المُناخية ومدى تأثيرها على البيئة المائية والتنوع البيولوجي وصحة الإنسان».

قضايا التغيرات المُناخية

وأشار التقرير إلى أنّ الندوة وهي الأولى التي ينظمها البرنامج البحثي للتغيرات المُناخية التابع لمعهد تيودور بلهارس، تهدف لمناقشة قضايا التغيرات المُناخية، وبحث سبل إدارة الأزمات الناجمة عنها، والتعرف على المشكلات البيئية والصحية الناتجة عن التغيرات المُناخية فى مصر، ووضع حلول مُقترحة للتكيف معها والتخفيف من آثارها السلبية.

وتضمّنت الندوة عدة محاضرات؛ حيث قدّمت الدكتورة ناهد إسماعيل، المُشرف الفني على برنامج التغيرات المُناخية، مُحاضرة بشأن دور البرنامج والمهام التي ينفذها في مجال قضايا التغيرات المُناخية.

وشارك الدكتور سمير طنطاوي، استشاري التغيرات المُناخية لمكتب الأمم المتحدة، وعضو الهيئة الحكومية الدولية لتغير المناخ IPCC، بمحاضرة عن الجهود الوطنية للتعامل مع التغيرات المناخية، كما قدّم الدكتور السيد جمال، بمعهد بحوث البترول، محاضرة بالاشتراك مع دار النشر «السيفير» العالمية، أوضح فيها أهمية محرك البحث REAXYS، وكيفية استخدامه لمعرفة أهم الأبحاث المتعلقة بالتلوث والمناخ.

كما تضمّنت الندوة محاضرة بعنوان تأثير التغيرات المناخية على الأمراض المعدية والأمراض التى تنتقل من الحيوان إلى الإنسان، قدّمتها الدكتورة أمل سعد الدين، في المركز القومي للبحوث، وخبير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغيرات الحكومية IPCC.

السيناريوهات المُستقبلية لارتفاع درجات الحرارة

وشملت الندوة محاضرة عن التغيرات في درجات الحرارة بين الماضي والحاضر، والسيناريوهات المُستقبلية للارتفاع في درجات الحرارة؛ قدّمتها الدكتورة أميرة ناصر، خبيرة في الهيئة المصرية للأرصاد الجوية، ومحاضرة لقسم بحوث البيئة في المعهد، حول تلوث المياه العذبة بالسيانو بكتيريا كنتيجة لظاهرة الإثراء البيولوجي بسبب التغيرات المناخية، ودور التغير المُناخي فى ظهور بعض أنواع القواقع الناقلة للأمراض في غير بيئتها الطبيعية، وكذلك تأثير التغيرات المُناخية على الزراعة والإنتاج الحيواني.

وأوضح التقرير، أنّ الندوة تأتي ضمن سلسلة من المؤتمرات والندوات المُزمع عقدها، من خلال البرنامج البحثي للتغيرات المُناخية بالمعهد استعدادًا لمُؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغيرالمُناخ cop27، والذي تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ، خلال شهر نوفمبر المقبل.

وشارك في الندوة عدد من أعضاء هيئة التدريس والبحوث من مختلف الجامعات والمعاهد البحثية المصرية التابعة للوزارة والجهات المعنية بالتغيرات المناخية.