المؤبد لربة منزل والسجن 3 سنوات لأخرى في واقعة بيع طفلة رضيعة بطنطا

عاقبت محكمة جنايات طنطا، الدائرة الأولى، سيدتين، بتهمة بيع وشراء طفلة حديثة الولادة، وتزوير في أوراق رسمية، وقضت بالمؤبد على الأولى، والسجن 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه للمتهمة الثانية.

النطق بالحكم

وعُقدت هيئة المحكمة برئاسة المستشار سامى بريك رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حسام أبوزهرة، ومدحت سالم وإسماعيل الفران، وأمانة سر المحمدي الباجوري، في القضية رقم 4902 لسنه 2021 والمقيدة برقم 1944 لسنة 2021 كلي شبين الكوم، وبعد تداول القضية قررت معاقبة المتهمة الأولى «أم الطفلة» بالسجن المؤبد، والسجن 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه للمتهمة الثانية «المتبنية»، ووجهت لهم المحكمة، تهمة الإتجار بالبشر وتعريض طفله حديثة الولادة للتشرد والاستغلال من خلال بيعها مقابل مبلغ نقدي والتزوير في محررات رسمية.

ضبط المتهمتين

كانت الأجهزة الأمنية ضبطت «نجوى. م»، 29 عاما، و«غرام. ع»، 20 عاما، بتهمة الاتجار بالبشر، بأن تعاملا مع المجني عليها طفلة حديثة الولادة بالعرض للبيع من قبل المتهمة الأولى «والدتها»، والشراء من المتهمة الثانية، وذلك مقابل مبلغ مالي.

وأفادت تحريات المباحث أن المتهمة الأولى أنجبت طفلة بطريقة غير مشروعة «سفاح»، وتوجهت إلى المتهمة الثانية من أجل بيعها نظير مبلغ مالي، والتبني المحظور قانونا، وقامتا بارتكاب تهمة تزوير بمحررات رسمية من خلال محاولة إثبات نسب الطفلة للمتهمة الثانية.

وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة وتم ضبط المتهمتين وبمواجهتهما، اعترفتا بارتكاب الواقعة وصحة التحريات، وتم عرضهما علي النيابة العامة والتي احالتهما إلى محكمة جنايات طنطا وبعد تداول القضية أصدرت قرارها السابق.