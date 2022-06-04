«تعليم الغربية»: لا شكاوى في اليوم السادس لامتحانات الدبلومات الفنية

أكد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية في يومها السادس تسير بصورة جيدة ودون حدوث مشكلات، مشيرا إلى انتظام الطلاب في أداء الامتحانات التحريرية بنظاميها الثلاث والخمس سنوات بجميع اللجان على مستوى المحافظة.

انتظام اللجان

وقامت غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى اللجان الامتحانية بالمحافظة قبل بدء الامتحان، وتواجد الملاحظين، وانتظام جميع اللجان، والتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية حفاظًا على صحة وسلامة جميع الطلاب والعاملين بكل اللجان، وتذليل العقبات وحل المشكلات التي تواجه لجان السير.

يذكر أن الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية قد بدأت يوم السبت الثامن والعشرين من مايو الماضي وتستمر حتى الخميس التاسع من يونيو الحالي، حيث يؤدي 40 ألف و827 طالب وطالبة الامتحانات التحريرية اليوم في 136 لجنة على مستوى الغربية.

وصرح وكيل الوزارة أن طلاب الدبلومات الفنية يؤدون اليوم الامتحان في مواد تخصصية لطلاب الدبلومات الصناعية 3 و 5 سنوات العام والجدارات والتعليم المزدوج والمهني، بينما يؤدي طلاب التعليم الزراعي 3 سنوات امتحان مادة أمراض نبات ، ومادة ادارة مزارع لطلاب الزراعي المهني، في حين يؤدي طلاب الدبلومات الفنية للتعليم التجاري والفندقي 3 و 5 سنوات الامتحان في مواد متخصصة، والاقتصاد الفندقي، محاسبة تكاليف فندقية، للفندقي 3 سنوات.

تذليل العقبات وحل المشكلات

وأكد وكيل الوزارة أن الغرفة على تواصل مستمر بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، لمتابعة وتذليل أي عقبات أو مشكلات قد تحدث بأي لجنة من اللجان، وبما يضمن سير الامتحانات بشكل طيب وسليم، ووجه بضرورة تهيئة الأجواء المناسبة أمام الطلاب مع الانضباط والحزم خلال سير الامتحانات.