مصرع طفل أسفل عجلات لودر وربة منزل تنهي حياتها بحبة الغلة في الغربية

تخلصت ربة منزل، في قرية إبيار التابعة لمدينة كفر الزيات، بالغربية، من حياتها بتناولها حبة حفظ الغلال، وذلك لمرورها بأزمة نفسية، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وقررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها، وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

حالة نفسية سيئة

وتلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات، يفيد تلقي بلاغ من المستشفى العام بوصول «أ.ح.ش. ال»، مقيمة بقرية ابيار بدائرة المركز جثة هامدة.

وتبين من التحريات أن المتوفية تناولت حبة حفظ الغلال، ما أسفر عن وفاتها بهبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية، ولا توجد شبهة جنائية تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وذلك بسبب مرورها بأزمة نفسية، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وقررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

مصرع طفل أسفل عجلات لودر

وفي قرية «تطاي»، إحدى قرى مركز السنطة بالغربية، لقى طفل مصرعه، أسفل عجلات لودر، وذلك أثناء لهوه، أمام منزله.

وتلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من العميد احمد الخولي مأمور مركز شرطة السنطة من مستشفى السنطة المركزي بوصول الطفل «أحمد.م.ع»، 3 سنوات، جثة هامدة.

وتبين أن الطفل حال لهوه أمام المنزل صدمه «لودر» أثناء عمله بمنزلهم، وأن الوفاة نتيجة تهتك وكسر بعظام الجمجمة والوجه ولا توجد شبهة جنائية، وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط اللودر وقائده.

وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وقررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها.