«التضامن» تطلق مرحلة جديدة من برامج الحماية من تعاطي المخدرات

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي مرحلة جديدة من مبادرة تنفيذ برامج توعوية حول أضرار تعاطي المخدرات بمنطقة «أهالينا» بمحافظة القاهرة، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية لوزارة التضامن الاجتماعي بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق المطورة «بديلة العشوائيات»، مشيرة إلى أنه تم تدشين مبادرات التوعية من أضرار الإدمان بالعديد من المناطق المطورة «بديلة العشوائيات»، مثل الأسمرات، والمحروسة ‪ ‬وحدائق أكتوبر، وبشاير الخير، وحي الضواحي ببورسعيد.

تنفيذ برامج توعوية في العديد من المناطق المطورة

وأشارت إلى أنه تم تنفيذ برامج توعوية في العديد من المناطق الجاري تطويرها مثل «اسطبل عنتر، كرموز بالإسكندرية».

المبادرة تستهدف توعية الشباب من أبناء المنطقة

‏‪ ‬وأكدت «التضامن» أن المبادرة تستهدف توعية الشباب من أبناء المنطقة بأضرار تعاطي المخدرات وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن تعاطي المخدرات، من كون المخدرات تساعد على التركيز وتنشيط الذاكرة، واختيار الأصدقاء وغيرها من المفاهيم والمعتقدات الخاطئة لدى البعض، وكذلك الرد على استفسارات الشباب حول طبيعة مرض الإدمان وطرق الوقاية والعلاج وسط اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية من تباعد اجتماعي وتوفير أدوات التعقيم للمتطوعين لدى الصندوق القائمين على تنفيذ البرامج التوعوية‪.

المبادرة تتضمن اتخاذ تدابير فعَّالة

وأضافت في بيان لها، أن المبادرة تتضمن اتخاذ تدابير فعَّالة ومبتكرة للكشف المبكر عن تعاطي المخدِّرات، وتنفيذ حملات مستدامة في المناطق المطورة «بديلة العشوائيات» بجانب توفير خدمات تأهيلية واجتماعية وتمكين اقتصادي لمرضى الإدمان والمتعافين لضمان استمرار تعافيهم وتيسير إعادة دمجهم الاجتماعي.

ولفتت إلى أن هذه المبادرة تتضمن كل المناطق السكنية الجديدة «بديلة العشوائيات» على المستوى القومي، وسبق واستهدفت المبادرة في المراحل السابقة العديد من المناطق المطورة مثل مناطق «حي الأسمرات وروضة السيدة والمحروسة وبشاير الخير وحدائق أكتوبر وحى الضواحي بمحافظة بورسعيد»، وكذلك المناطق الجارى تطويرها.

تنفيذ معسكرات تأهيلية لبناء كوادر مجتمعية تطوعية

وأوضحت أن من ضمن المبادرة تنفيذ برنامج لرفع وعي جميع طلاب المدارس بهذه المناطق أثناء فتره الدراسة بخطورة القضية وبناء مهارتهم الحياتية للتمكين من رفض تعاطي المخدرات، لافتة إلى أنه سيتم تنفيذ معسكرات تأهيلية لبناء كوادر مجتمعية تطوعية من شباب منطقة «أهالينا»، بجانب إطلاق دوري رياضي بين الشباب بشكل سنوي تحت شعار «أنت أقوى من المخدرات».

تنفيذ قوافل توعوية باستخدام وحدات متنقلة

وأشارت إلى أنه سيتم تنفيذ قوافل توعوية باستخدام وحدات متنقلة تستهدف التجمعات الشبابية والأسرية بأنشطة فنية وترفيهية وأيضا التدريب على اكتساب المهارات الأسرية من أجل الوقاية من تعاطي المخدرات بجانب تنفيذ زيارات منزلية تستهدف الأسر بالمنطقة لتوعيتهم بخطورة مشكلة المخدرات وآليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية، والتواصل مع الخط الساخن لعلاج الإدمان 16023 لتقديم الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة.

من جانبه، أوضح عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه سبق وتم افتتاح 5 عيادات تابعة للخط الساخن للصندوق 16023 ‪لاستقبال طالبي الخدمات العلاجية، بالمناطق المطورة وتقديم المشورة وإحالة المرضى لتلقي العلاج في المراكز التابعة للصندوق والشريكة مع الخط الساخن والبالغ عددها 28 مركزا علاجيا فى 17 محافظة حتى الآن حيث يتم توفير كل الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة

تنفيذ سلسلة من الأنشطة الفنية والاجتماعية بمنطقة أهالينا

وأضاف أنه سيتم تنفيذ سلسلة من الأنشطة الفنية والرياضية والاجتماعية بمنطقة «أهالينا» بهدف تعزيز القيم الثقافية الإيجابية والرد على المفاهيم الخاطئة المتعلقة بالمخدرات، وطباعة عدد من المطويات والمنشورات الوقائية، وتوزيعها علي المستفيدين ببرامج الوقاية والعلاج.

كما تم إطلاق مهرجان «الأسرة والطفل» لتوعية الأسر بآليات الاكتشاف المبكر لتعاطي المخدرات بمنطقة «أهالينا»، وتنفيذ دليل المهارات الحياتية لتنمية والوعي لدى الأطفال حول البعد عن التدخين وأضرار المخدرات، كما يتضمَّن المهرجان أيضا تنفيذ ورش عمل حكي للأطفال بالمراحل العمرية المختلفة من خلال استخدام أساليب غير تقليدية وإعداد مسابقات فنية وثقافية للشباب بالمراحل العمرية المختلفة لتسليط الضوء على أضرار المخدرات.