عرض المتهم بدهس فتاتين بمصر القديمة على الطب الشرعي لتحليل المخدرات

قررت جهات التحقيق عرض المتهم بدهس الفتاتين «فلة» و«شروق» على الطب الشرعي لتحليل المخدرات لبيان ما إن كان تحت تأثير المواد المخدرة وقت وقوع الحادث من عدمه، كما أمرت جهات التحقيق بالتحفظ على السيارة المتسببة في الواقعة تمهيداً لعرضها على لجنه فنية لبيان ما إن كان بها عطل فني تسبب في وقوع الحادث من عدمه.

تشريح الجثتين

وأمرت النيابة بنقل جثتي الفتاتين لمشرحة زينهم، وانتدبت عناصر الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليهم وإعداد تقرير وافٍ بحالتهم وأسباب الوفاة، كما أمرت رجال المباحث بكثيف جهودها لمعرفة إمكانية وجود خصومة مسبقة بين الفتاتين والمتهم دفعت السائق لقتل الفتاتين من عدمه، كما أمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة تمهيداً لتفريغها والوقوف على ملابسات الواقعة.

بداية البلاغ

كان قسم شرطة مصر القديمة قد تلقى بلاغاً يفيد بمصرع فتاتين أعلى كوبري بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وبالانتقال والمعاينة تبين العثور على جثتي «فلة» و«شروق» في العقد الثالث من عمرهما، وبالفحص تبينت إصابتهما بكسور ونزيف داخلي وخارجي وتهشم في الجمجمة وكسور في مناطق متفرقة من الجسم أدت لوفاتهما في الحال.

ضبط المتهم

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبط السائق والسيارة المتسببة في الواقعة، وبمواجهته أقر بفعلته، موضحاً انه لم يتعمد دهس الفتاتين وتم تحرير محضر بالواقعة واحيلت للنيابة العامة التي تتابع سير التحقيق في الواقعة.