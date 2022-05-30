نهاية مأساوية لأم بأسيوط.. رفضت شراء ابنها المخدرات فأشعل النار فيها

لقيت سيدة مصرعها متأثرة بإصابتها، مساء اليوم الاثنين، بعد إقدام ابنها على حبسها وإشعال النيران فيها، في قرية «صنبو»، بدائرة مركز ديروط في محافظة أسيوط، بعدما رفضت إعطاءه أموال لشراء المخدرات.

إخطار أمني بإضرام ابن النار في والدته

تلقى اللواء عمر السويفي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطاراً من مأمور مركز شرطة ديروط، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بقيام شاب بحبس والدته وإشعال النيران بها، بسبب إدمانه لمخدر «الشابو»، بقرية «صنبو»، دائرة المركز.

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن والشرطة وضباط المباحث بقسم شرطة ديروط إلى موقع البلاغ، وبالفحص والمعاينة تبين قيام شاب يُدعى «م. م.»، 23 سنة، مقيم بناحية «عزبة الصفيح»، بقرية «صنبو»، بدائرة مركز ديروط، بحبس والدته، وإشعال النيران بها، بسبب إدمانه لمخدر «الشابو»، ورفضها إعطائه أي أموال لشراء المواد المخدرة.

حروق من الدرجة الثالثة تودي بحياة الأم

أسفرت الواقعة عن إصابة الأم بحروق من الدرجة الثالثة، حيث تم نقلها إلى مستشفى أسيوط الجامعي في حالة حرجة، وتدهورت حالتها الصحية إلى أن لفظت أنفاسها الأخيرة مساء اليوم الاثنين.

استهدفت قوات الأمن أماكن يحتمل اختباء الجاني بها، وتمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة أسيوط من ضبط الشاب والتحفظ عليه قيد التحقيق، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة، التي بدأت بمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.