خبير: سوق العقارات في مصر مستقر.. والعاصمة الإدارية متنوعة

قال علاء علي الخبير العقاري، إن العاصمة الإدارية الجديدة تعتبر مجمعا هائلا للاستثمارات العقارية بمختلف أنواعها، حيث تحتوي على الاستثمارات في الوحدات الفندقية والتجارية والإدارية والسكنية والطبية، حيث أنه مجال كبيرا للاستثمارا، سواء للسكن أو العمل.

وأضاف «علي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك تنوعا ملحوظا في مجالات الاستثمار بالعاصمة وكذلك تحتوي على مختلف الأماكن وهو ما يساعد الشركات في اختيار المكان المناسب للاستثمار الخاص بها، موضحا أنها مدينة متكاملة تحتوي على الكثير من الخدمات وكذلك أنها إحدى المدن الزكية.

العاصمة الإدارية الجديدة لديها الكثير من الميزات

وأشار إلى أن منطقة العاصمة الإدارية الجديدة تتميز بالكثير من المميزات في الدفع، حيث أنه يقوم بدفع نسبة قليلة جدا من ثمن الوحدات، ثم يقوم بدفع ما تبقى من الثمن على فترات في أقساط على عدة سنوات.

وأوضح أن سوق العقارات في مصر خلال الفترة الحالية يشهد استقرارا وازدهارا كبيرا.

القطاع العقاري في مصر أصبح اتجاها عاما للدولة

وأوضح «علي» أن القطاع العقاري أصبح أتجاها للدولة في الوقت الحالي والتي تهتم بشكل كبير بالبناء وإنشاء مدن جديدة في جميع محافظات الجمهورية، وعلى العميل أختيار الشركات الجديدة التي سيتعامل معها لضمان حقوقه.

ولفت إلى أنه يجب على كل عميل تحديد ما الاحتياج الذي سيحتاج إليه في الوحدة التي سيقوم بشرائها، خاصة وأن الوحدات التي سيتم استخدامها للشؤون الشخصية، أم أنها لنشاط تجاري خاص أم أنها مجرد استثمار.

ولفت إلى أن المطورين العقاريين يقدمون العديد من النماذج للمواطنين التي تتناسب مع احتياجاته الخاصة وأسعار الوحدات بها.