عاجل.. إصابة سيدتين في انهيار جزئي لسقف أحد العقارات السكنية بالوراق

أصيبت سيدتان في الجيزة بجروح وكدمات سطحية إثر انهيار جزئي في سقف مطبخ داخل إحدى الشقق السكنية الكائنة بالعقار رقم 35 بشارع مسجد الصحابة التابع لدائرة قسم شرطة الوراق.

بداية البلاغ

كانت غرفة عمليات النجدة بالجيزة تلقت بلاغا يفيد بحدوث انهيار جزئي داخل العقار رقم 35 بشارع مسجد الصحابة بدائرة قسم شرطة الوراق، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لنقل وإسعاف المصابين، تبعهم رجال الحي إلى العقار المشار إليه.

هيئة هندسية لمعاينة العقار

وتبين من الفحص وجود انهيار في سقف مطبخ إحدى الشقق نتج عنه إصابة سيدتين تم إسعافهما بالموقع، وصدر قرار من قبل حي الوراق بإخلاء العقار، وتشكّلت لجنة هندسية لمعاينة العقار لمعرفة مدى صلاحيتة لاستقبال الأهالي من عدمه.