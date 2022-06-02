مصرع فتاة سقطت من الطابق الخامس بإحدى العقارات السكنية في التبين

لقيت فتاة مصرعها، إثر سقوطها من الطابق الخامس بإحدى العقارات السكنية بمنطقة التبين، التابعة لمحافظة القاهرة، وتلقت مديرية أمن القاهرة، بلاغا يفيد بسقوطها، على الفور انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة التبين لمكان الحادث، مدعومة بسيارة إسعاف، وبالمعاينة تبين مصرع الفتاة.

التحريات الأولية: الفتاة ألقت نفسها

أشارت التحريات الأولية التي أشرف عليها رجال المباحث، أن الفتاة ألقت نفسها من أعلى العقار محل سكنها، تلقى قسم شرطة التبين، إشارة من المستشفى العام، مفادها وصول فتاة تدعى «هدى. م»، 15 سنة، مصابة بكسور ونزيف داخلي، إثر سقوطها من علو، وتوفيت في الحال جراء إصابتها.

وبالانتقال والفحص، عثر على جثة الضحية ترتدي ملابسها بالكامل، وبها عدة كسور وكدمات، وتجرِ مباحث القسم تحريات مكثفة لكشف ملابسات الحادث، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

النيابة العامة تنتدب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة

وجرى إخطار النيابة العامة التي انتدبت عناصر الطب الشرعي لتشريح جثمان الفتاة، ومعرفة سبب الوفاة، وأمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة القريبة من مكان الحادث، تمهيدا لتفريغها، والتعرف على ملابسات الواقعة، كما استدعت عددا من شهود العيان لسماع أقوالهم، حيال وفاة الفتاة، وتتابع النيابة العامة سير مجرى التحقيقات في الواقعة.