حياة كريمة: تسليم نقطة إسعاف مجهزة لأهالي قرية بهيج ببرج العرب

حققت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» المعادلة الصعبة، التي أطلقت من أجلها، بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، إذ تعتمد المبادرة، على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية، التي من شأنها ضمان تلك الفئة، وتحسين ظروف معيشتهم.

نقطة إسعاف مجهزة بأعلى الإمكانيات لأهالي قرية بهيج ببرج العرب

وفي إطار المبادرة الرئاسية، أعلنت مؤسسة حياة كريمة، تسليم نقطة إسعاف مجهزة بأعلى الإمكانات، لأهالي قرية بهيج ببرج العرب محافظة الإسكندرية، استجابة لمطالبهم، للمساعدة في إنقاذ مصابي الحوادث أو الحالات المرضية، التي كانت تواجه صعوبات للوصول إلى أقرب نقطة إسعاف.

حياة كريمة ببرج العرب في الإسكندرية

وكانت مؤسسة حياة كريمة، أعلنت نسب إنجازات مشروعات المبادرة، التي تم تحقيقها على أرض الواقع، في إطار العمل المتواصل للمبادرة الرئاسية، مشيرة إلى تنفيذ عدد كبير من المشروعات بمركز برج العرب بمحافظة الإسكندرية، موضحة أن متابعة تنفيذ المشروعات التي يجري العمل بها بنطاق المركز أسفرت عن إنجاز عدد من المشروعات في قطاعات مختلفة، كالصحة والتعليم إلى جانب مجمع الخدمات الذي تم إنجازه بنسبة 100% وكذلك مركز شباب أبو صير.

الانتهاء من 100% من مجمع الخدمات ومبنى الشؤون الاجتماعية

وأعلنت المبادرة نسب الانتهاء من مشروعتها في مركز برج العرب بمحافظة الإسكندرية، إذ تحقق العديد من الإنجازات في مختلف القطاعات، في إطار خطة العمل التي يتمّ تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية، مشيرة إلى أنَّه ما زال العمل متواصلًا في المحافظة، وباقي محافظات الجمهورية لاستكمال خطة البناء والتنمية الشاملة.

وأشارت المؤسسة، إلى نسب إنجاز أعمال المبادرة في مركز برج العرب، المدرج ضمن برنامج حياة كريمة، إذ جرى الانتهاء من 100% من أعمال مشروع مجمع الخدمات، 100% من أعمال مبنى الشؤون الاجتماعية، 100% من أعمال مركز شباب أبو صير، 95% من أعمال مدرسة العزايم، و90% من أعمال رافع المياه.