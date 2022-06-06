حظك اليوم برج الميزان الاثنين 6-6-2022 مهنيا وعاطفيا

كشفت خبيرة الأبراج وعلم الفلك عبير فؤاد توقعاتها وحظك اليوم على الصعيدين العاطفي والمهني لمواليد برج الميزان الذي ينتمي له الكثير من المشاهير من بينهم الفنانة شريهان ولدت 6 ديسمبر، والفنانة سميرة سعيد، والفنانة العالمية كيت وينسلت ولدت في 5 أكتوبر، والفنانة سمية الخشاب ولدت في 20 أكتوبر، بالإضافة إلى الفنان والمطرب مصطفى قمر، والفنانة شيرين عبد الوهاب.

كما ينتمي لمواليد برج الميزان الزعيم الهندي المهاتما غاندي، ولد 2 أكتوبر، والفنان عمرو دياب ولد في 11 أكتوبر، والمطرب حسن الشافعي ولد في 9 أكتوبر، فما يجمع هؤلاء المشاهير وفق الفلك أنهم من الشخصيات الحيادية والحريصة في حواراتها مع المحيطين بها، حيث يحب أن يكون متوازنا في جميع أموره الحياتية والمهنية، وليس لديه قدرة على تحمل المسؤوليات الضخمة.

ويحرص دائما مولود برج الميزان على ألا تلقى عليه أي مسؤولية سواء على الصعيدين المهني أو الاجتماعي، ورغم ذلك يستطيعون كسب حبّ الناس بسرعة وجعلهم أصدقاء لهم.

حظك اليوم برج الميزان مهنيا

اجتماعيا ومهنيا اليوم يلزمك الكثير من الصبر فلا تتسرع في أقوالك، وانتبه لحقوقك، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيا

صحيا وعاطفيا حظك اليوم اليوم القمر بمنزل الصحة السلبي وعليك اليوم أن تسترخي وتهدأ وتعمل في صمت، وذلك وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحاتها الخاصة لبوابة الوطن.