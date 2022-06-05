حظك اليوم برج الدلو الأحد 5-6-2022 مهنيا وعاطفيا

الوجه البشوش والحكمة الكبيرة من أبرز صفات مواليد برج الدلو، التي تجعلهم يكتسبون محبة وثقة الآخرين بسهولة، لذلك يصلون لما يريدون في مجالاتهم المختلفة، ومن أبرز نجوم هذا البرج الراحلة سندريلا السينما المصرية سعاد حسني، والفنانة الراحلة ماري منيب، والفنان فاروق الفيشاوي، نادين لبكي مخرجة لبنانية، وتيم حسن ممثل سوري، والفنانة نبيلة عبيد، والفنان أحمد راتب، والمخرج يوسف شاهين.

وفي السطور التالية تعرض بوابة «الوطن» لأصحاب برج الدلو في إطار سلسلة الخدمات الإخبارية التي تنشر على مدار اليوم، فيما يخص علوم الفلك وتوقعات الأبراج، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفق توقعات خاصة للبوابة من خبيرة الأبراج عبير فؤاد في السطور التالية:

حظك اليوم برج الدلو مهنيا

تقول خبيرة الأبراج عبير فؤاد لمواليد برج الدلو، إن حظك اليوم على الصعيد المهني والعملي يكون القمر في مواجهة برجك يثير أعصابك ومن المهم اليوم أن تسيطر على انفعالاتك وانتبه لحقوقك ولا تغامر.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيا

وتضيف «فؤاد» لمواليد هذا البرج إن حظك اليوم على الصعيد العائلي والعاطفي إذا كنت متزوجا برج الدلو عليك اليوم أن تقاوم رغبتك في العداء ومقاومة كل رأي لشريك حياتك.

صفات أصحاب برج الدلو

على الرغم من أن برج الدلو يمتلك الكثير من الصفات الرائعة تجعله صديق جيد، إلا أنه كتوم يرفض دائمًا التعبير عن غضبه رافعًا شعار «الاهتمام مبيطلبش» يجعله سببًا في ابتعاد الكثيرين عنه.