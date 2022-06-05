حظك اليوم برج القوس الأحد 5-6-2022 مهنيا وعاطفيا

يعتبر مواليد برج القوس من الشخصيات الهوائية فيما يتعلق بحياتهم الشخصية، أما في المجال العملي فهم مخلصون لمجالاتهم لأبعد درجة، ومن أبرز نجوم هذا البرج الكاتب الراحل قاسم أمين، والفنانة نجلاء فتحي، والفنان محمود حميدة، الكاتبة والأديبة الراحلة نبوية موسى، ورائدة حركة تحرير المرأة درية شفيق، وماجد الكدواني، والممثل العالمي براد بيت، والفنانة العالمية سكارليت جوهانسون، ولاعب النادي الأهلي السابق حسام غالي.

وفي السطور التالية تعرض بوابة «الوطن» لأصحاب برج القوس في إطار سلسلة الخدمات الإخبارية التي تنشر على مدار اليوم، فيما يخص علوم الفلك وتوقعات الأبراج، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفق توقعات خاصة للبوابة من خبيرة الأبراج عبير فؤاد في السطور التالية:

حظك اليوم برج القوس مهنيًا

تقول خبيرة الأبراج عبير فؤاد لمواليد برج القوس، إن حظك اليوم على الصعيد المهني والعملي يكون القمر في منزل الحظ يجعلك ملهما، فاتبع اليوم بصيرتك وإحساسك ولا تخف، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج القوس عاطفيًا

وتضيف «فؤاد» لمواليد هذا البرج إن حظك اليوم على الصعيد العائلي والعاطفي فأنه رغم التشوش والضغوط.. تبدو مستعدا لمساعدة الأحباب وتسعد بدعمك لهم وبدعمهم لك.

صفات أصحاب برج القوس

مولود برج القوس من الشخصيات الفضولية ولكن ليس بشكل سيئ، فهم يفضلون التقرب ممن يحبونهم والاستمتاع بالحكايات والمغامرات، لذلك هم من أكثر الأبراج القادرة على تكوين صداقات سريعة مع جنسيات مختلفة في وقت قصير.