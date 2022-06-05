حظك اليوم برج الجدي الأحد 5-6-2022 مهنيا وعاطفيا

دائمًا ما يبدو أكبر من عمره، هكذا يمكن تلخيص حياة مولود برج الجدي الذي يعشق تحمل المسؤولية ويري فيها طاقته، لذلك يبرع في المجالات المختلفة، ومن أبرز نجوم هذا البرج الممثل الكوميدي جيم كاري، والمطرب الكويتي نبيل شعيل، الفنانة نيللي، ليلي علوي، نجوى فؤاد، شاعر العامية الراحل صلاح جاهين، والفنان العظيم محمود المليجي، والمغنية الإيطالية من أصول مصرية داليدا، والفنان صلاح ذو الفقار، والممثلة والصحافية روز اليوسف.

وفي السطور التالية تعرض بوابة «الوطن» لأصحاب برج الجدي في إطار سلسلة الخدمات الإخبارية التي تنشر على مدار اليوم، فيما يخص علوم الفلك وتوقعات الأبراج، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفق توقعات خاصة للبوابة من خبيرة الأبراج عبير فؤاد في السطور التالية:

حظك اليوم برج الجدي مهنيًا

تقول خبيرة الأبراج عبير فؤاد لمواليد برج الجدي، إن حظك اليوم على الصعيد المهني والعملي يكون القمر وزحل متنافران في منزلي المال وعليك أن تدرس جيدا خطواتك وتجنب المغامرات المهنية والمالية.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيًا

وتضيف «فؤاد» لمواليد هذا البرج إن حظك اليوم على الصعيد العائلي والعاطفي فأنه رغم التشوش.. فينوس وعطارد بمنزل الحب يمنحانك حضورا آخاذا وإشراقة واضحة وتنفعك ثقتك بنفسك.

صفات أصحاب برج الجدي

على الرغم من أن مواليد برج الجدي من الشخصيات العملية التي تسعى لتطوير نفسها طوال الوقت، إلا أنه يمتلك جزءً رومانسيًا خاصة عندما يتخذ خطوة الارتباط.