خدمات وزارة الزراعة.. اعرف إجراءات تحليل التربة

تقدم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في معمل خصوبة التربة بطنطا، العديد من الخدمات للمزارعين من بينها إجراءات تحليل التربة لإعطاء مؤشر عن مدى إتاحة العنصر الغذائي في التربة وتوضيح مدى خطورة وجود أي نقص أو زيادة في العناصر بالنسبة للمحاصيل التي سيتم زراعتها.

ويعد تحليل التربة أساسًا لتقدير الاحتياجات السمادية للمحصول الذي سيزرع وهو الأمر الذي يفيد في زيادة الربح وزيادة إنتاجية منظومة التربة والمحصول على المدى البعيد.

وقبل القيام بعملية التحليل يتم عدد من البيانات وهي الاسم وعنوان العميل والتليفون وموقع الأرض والمساحة وتحديد سبب الشكوى لطلب التحليل والمحصول السابق والمحصول المراد زراعته أو المحصول المستديم بالارض اذا كانت اشجار مستديمة، كذلك طريقة الرى ونوع المياه.

خطوات تحليل التربة للزراعة

يقوم المعمل عقب ذلك بتحصيل قيمة التحليل طبقا للأسعار الرمزية الموضحة بالجداول على الصفحة وإعطاء العميل إيصال رسمي معتمد ثم عمل المعاينة وأخذ العينات ثم تحليل العينات بالمعمل وإصدار التوصيات الفنية اللازمة وتسليمها للعميل بتقرير مختوم يوضح أوجه النقص فى العناصر المختلفة أو الزيادة فضلاً عن تحديد احتياجات التربة والنباتات من الأسمدة واقتراح التوصية السمادية المناسبة ثم وضع البرنامج السمادى المناسب لكل مزرعة من حيث نوع السماد والصورة المناسبة وكمية السماد من كل عنصر ومواعيد استخدام السماد وطريقة إضافة السماد.

وبالنسبة لعملية تحليل التربة فان عملية التحليل هى عمليات تحاليل كيماوية لعينات من التربة لتقدير تركيز العناصر الغذائية الصالحة للامتصاص مثل الآزوت والفوسفور والبوتاسيوم بالإضافة لتقدير بعض الخواص التي تؤثر على صلاحية هذه العناصر لاستفادة النبات كما تم توفير أجهزة أتوميك لقياس العناصر الصغرى.

أخذ العينة للتحليل

عينة التربة هى الجزء الممثل لها والذي يعكس تركيبها وخواصها، وتعتبر طريقة أخذ عينة التربة من الأهمية بمكان حيث تتوقف دقة نتائج التحاليل المعملية على مدى الدقة فى أخذ العينة.

ومن ناحية أخرى فإن التعامل مع العينة من بداية أخذها من الموقع حتى الانتهاء من تحليلها لا يقل أهمية عن طريقة أخذ العينة، فنقل العينة للمعمل وتجهيزها وتخزينها يجب أن يتم بنظام ودقة بحيث لا يحدث أى أخطاء قد تؤدى إلى تغيير فى نتائج التحليل وبالتالي تصبح عديمة القيمة من الناحية التطبيقية.