الزراعة: تسليم الجرعة الثانية من الأسمدة الصيفية عقب تقديم إيصال توريد القمح

قال الدكتور أنور عيسى رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إن معدلات التوريد لمحصول القمح جيده للغاية والمحصول مبشر، متوقعًا توريد ما يقرب من 6 ملايين طن قمح خلال العام الحالي.

أضاف عيسى في تصريحات لـ«الوطن» أن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وجه بتشكيل لجان والمرور على الحقول والمزارعين والصوامع لتذليل العقبات أمام المزارعين في توريد القمح للصوامع والشون، وحتى الآن تسير عملية التوريد بشكل جيد، والمزارعين يقومون بدور وطني كبير من التزامهم بتوريد القمح.

الدعم الحكومي

تابع أن المزارع يحصل على الدعم الحكومي مرتين؛ الأولى حينما يتم تسليمه أسمدة مدعمه بسعر أقل من السوق الحر والثانية حينما يعود إليه الدعم عن طريق رغيف الخبز حيث يكلف الرغيف الحكومة 60 قرشًا بينما يتسلمه المواطن بخمسة قروش.

أكد أن الأسمدة الصيفية متوافرة في المخازن للمحصول الصيفي وتم تسليم الجرعة الأولى منها، والثانية سيتم تسليمها عقب تقديم إيصال توريد القمح للشون، الذي يفيد بتوريد 12 أردبًا عن كل فدان وفقاً لقرار وزير التموين.

استهداف زيادة توريد القمح المحلي

وتستهدف الحكومة زيادة كمية توريد القمح المحلي للموسم الحالي من المزارعين وفرض غرامات تصل لقيمة مضاعفة لقيمة الكمية غير الموردة، حيث أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، توجيه وزاري بحصر ‏للأراضي التي تم حصادها في كافة المحافظات والتي لم يتم حصادها حتى الآن.

ويشمل التوجيه تشكيل لجنة لحصر الأراضي في الوحدات المحلية ومقارنتها بالكميات التي تم توريدها ويقوم كل صاحب حيازة إيصال توريد ويتم تسجيل الكمية ومقارنتها بالكمية الموردة على الواقع، على أنه في حال مخالفة القرار وامتناع صاحب الحيازة عن توريد القمح يتم تحرير محضر إثبات بالواقعة بمعرفة اللجنة ثم تحرير محضر جنحه ضد المزارع، الذي لم يقم بالتوريد مدون بها ‏المساحة المزروعة بالقمح وكذلك الكمية المفترض توريدها، على أن يتم تسجيل كمية ‏العجز وحساب قيمة الأقماح غير المسلمة بما يساوي 1770 جنيها وهي ضعف الكمية المقرر توريدها عن الأردب.