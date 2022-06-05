التصريح بدفن ربة منزل سقطت من الطابق الثالث بطوخ.. «كانت تُطعم الطيور»

أمرت جهات التحقيق بمركز طوخ، بالتصريح بدفن جثة ربة منزل لقيت مصرعها إثر سقوطها من أعلى سطح الطابق الثالث بمسكنها بقرية أجهور الكبرى، بدائرة مركز طوخ، وذلك بسبب اختلال توازنها أثناء قيامها بوضع الطعام للطيور أعلى سطح مسكنها، ما أدى إلى سقوطها في الشارع ووفاتها على الفور.

سقوط ربة منزل من علو

وتلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بسقوط ربة منزل من أعلى سطح منزلها بالطابق الثالث، أثناء قيامها بوضع الطعام للطيور، إذ اختل توازنها وسقطت بالشارع ما أد إلى وفاتها على الفور.

المتوفاة سقطت في الشارع

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين أنه أثناء قيام «ع م ح»، 59 سنة، ربة منزل بإطعام الطيور الخاصة بها أعلى منزلها بالطابق الثالث بقرية أجهور الكبرى دائرة المركز اختل توازنها وسقطت في الشارع، ما أدى إلى وفاتها على الفور لإصابتها بإصابات مختلفة بالجسد.

ونُقلت الجثة لمشرحة مستشفى بنها التعليمي، وحُرر محضر بالواقعة، وقررت جهات التحقيق انتداب المعمل الجنائي لبيان أسباب الوفاة واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة والتصريح بالدفن.

سقوط سيارة ملاكي في ترعة

وفي سياق آخر، تمكنت أجهزة محافظة القليوبية والأهالي من انتشال سيارة ملاكي سقطت في ترعة قرية السيفا أمام مدرسة السيفا الابتدائية رقم 2، دون وقوع ثمة إصابات أو خسائر بشرية وتم انتشال السيارة من الترعة

وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بسقوط سيارة ملاكى بترعة قرية السيفا، فانتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وتبين عدم وقوع ثمة إصابات أو خسائر بشرية، وتم انتشال السيارة بمشاركة شباب القرية وقوات الإنقاذ النهري.

فيما عادت حركة المرور لطبيعتها علي طريق «الخانكة - السلام»، عقب رفع آثار حادث تصادم أسفر عن إصابة شخصين إثر انقلاب سيارة ملاكي بسبب اختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة.

وتلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة، بورود بلاغاً يفيد إصابة شخصين على طريق «الخانكة - السلام»، بدائرة المركز.

انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة بقيادة المقدم محمود اسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة ومعاونة النقيب محمد إمبابي ومحمد خالد، وبالمعاينة والفحص تبين إنقلاب سيارة ملاكى بسبب اختلال عجلة القيادة، وأسفر الحادث عن إصابة «م ي»، 19 سنة، وشخص آخر كان معه بالسيارة، وتم نقلهم إلى مستشفى السلام وحُرر محضر بالواقعة.