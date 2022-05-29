تعرف على إيرادات فيلم العنكبوت أمس بدور العرض.. بطولة أحمد السقا

حقق فيلم «العنكبوت» من بطولة أحمد السقا، أمس الاثنين ما يقرب من 200 ألف جنيه، إذ أن العمل يجمع بين السقا ومنى زكي بعد 6 سنوات من التعاون سويًا، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

تخطت إجمالي إيرادات فيلم العنكبوت ما يقرب من 30 مليون جنيه، منذ طرحه بدور العرض في موسم عيد الفطر المبارك.

دور أحمد السقا في فيلم العنكبوت

وافق الفنان أحمد السقا على فيلم العنكبوت لأكثر من سبب، حيث يجسد الفنان أحمد السقا، في فيلم العنكبوت، دور تاجر مخدرات يقع في العديد من المشكلات بسبب عمله، وهو ما يجعله طوال الوقت مراقبًا وحياته مهددة، في إطار من الأكشن طوال أحداث العمل.

آخر أعمال السقا

آخر أعمال السقا ومنى زكي معًا فيلم «من 30 سنة» في عام 2016، وحقق نجاحًا كبيرًا في موسم عيد الفطر، وحاز حينها على المركز الثاني في قائمة الأعلى تحقيقا للإيرادات، وشارك في بطولته كلا من: نور اللبنانية، شريف منير، رجاء الجداوي، ميرفت أمين، صلاح عبدالله، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة.

الأفلام المنافسة لفيلم العنبكوت

فيلم واحد تاني حقق 461 ألف جنيه أمس بدور العرض، والعمل من بطولة أحمد حلمي، وتدور أحداثه في إطار تشويقي اجتماعي حول البحث عن الشغف، ومحاولة إيجاد حلول وراء فقدان الشخص شغفه.

أبطال فيلم «واحد تاني»

من الأعمال المنافسة في موسم عيد الفطر، وتصدر إيرادات الأفلام الأخري، والعمل من بطولة أحمد حلمي، روبي، سيد رجب، أحمد مالك، نور إيهاب، محمود حافظ، عمرو عبدالجليل، نسرين أمين، محمد التاجي، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير.