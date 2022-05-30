فيلم العنكبوت لـ أحمد السقا ومنى زكي يحقق 250 ألف جنيه بدور العرض أمس الأحد

حقق فيلم «العنكبوت» الذي يشهد عودة التعاون بين الفنانين أحمد السقا ومنى زكي بعد غياب 6 سنوات، أمس الأحد ما يقرب من 250 ألف جنيه، بحسب تأكيد الموزع السينمائي محمود الدفراوي في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

إجمالي إيرادات فيلم العنكبوت

وتخطت إجمالي إيرادات فيلم العنكبوت ما يقرب من 33 مليون جنيه، منذ طرحه في دور العرض في موسم عيد الفطر المبارك، حيث ينافس 3 أفلام أخرى، ويجسد الفنان أحمد السقا في الفيلم، دور تاجر مخدرات يقع في العديد من المشكلات بسبب عمله، وهو ما يجعله طوال الوقت مراقبًا وحياته مهددة، في إطار من الأكشن طوال أحداث العمل.

آخر أعمال السقا

آخر أعمال السقا ومنى زكي معًا فيلم «من 30 سنة» في عام 2016، وحقق نجاحًا كبيرًا في موسم عيد الفطر، وحاز حينها على المركز الثاني في قائمة الأعلى تحقيقا للإيرادات، وشارك في بطولته كلا من: نور اللبنانية، شريف منير، رجاء الجداوي، ميرفت أمين، صلاح عبدالله، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة.

الأفلام المنافسة لفيلم العنكبوت

فيلم واحد تاني حقق 479 ألف جنيه أمس بدور العرض، وتدور أحداثه في إطار تشويقي اجتماعي حول البحث عن الشغف، ومحاولة إيجاد حلول وراء فقدان الشخص شغفه.

وتصدر فيلم واحد تاني إيرادات الأفلام الأخرى، وهو من بطولة أحمد حلمي، روبي، سيد رجب، أحمد مالك، نور إيهاب، محمود حافظ، عمرو عبدالجليل، نسرين أمين، محمد التاجي، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وفيلم زومبي، وفيلم فارس بطولة أحمد زاهر.