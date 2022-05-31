155 ألف جنيه إيرادات فيلم «العنكبوت» أمس بدور العرض

حقق فيلم «العنكبوت»، للفنان أحمد السقا، بدور العرض، أمس، 155 ألف جنيه، واحتل المرتبة الثانية بين الأفلام المنافسة، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ «الوطن».

إيرادات فيلم «العنكبوت» بدور العرض

ويدور فيلم العنكبوت في إطار تشويقي اجتماعي، ويجمع بين النجمين أحمد السقا ومنى زكي بعد فترة طويلة من الغياب.

أبطال فيلم «العنكبوت»

فيلم «العنكبوت» شارك في بطولته بجوار أحمد السقا، منى زكي، ظافر العابدين، يسرا اللوزي، محمد لطفي، أحمد فؤاد سليم، ريم مصطفى، الراحل زكي فطين عبدالوهاب، وعدد آخر من الفنانين، فضلًا عن مجموعة من ضيوف الشرف، وهم: محمد ممدوح، شيكو شيماء سيف، والفيلم من تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.

33 مليون جنيه إيرادات فيلم العنكبوت

وتخطى إجمالي إيرادات فيلم العنكبوت ما يقرب من 33 مليون جنيه منذ طرحه في دور العرض بموسم عيد الفطر المبارك، حيث ينافس 3 أفلام أخرى، ويجسد الفنان أحمد السقا في الفيلم، دور تاجر مخدرات يقع في العديد من المشكلات بسبب عمله، وهو ما يجعله طوال الوقت مراقبًا وحياته مهددة، في إطار من الأكشن طوال أحداث العمل.

وآخر أعمال السقا ومنى زكي معًا هو فيلم «من 30 سنة» عام 2016، وحقق نجاحًا كبيرًا في موسم عيد الفطر.

وحصل فيلم «من 30 سنة» وقتها على المركز الثاني في قائمة الأعلى تحقيقا للإيرادات، وشارك في بطولته: نور اللبنانية، شريف منير، رجاء الجداوي، ميرفت أمين، صلاح عبدالله، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة.