طريقة معرفة أسماء المقبولين في تكافل وكرامة 2022.. بينها الخط الساخن

يبحث الكثير من المتقدمين للحصول على الدعم النقدى عن طريقة معرفة أسماء المقبولين في «تكافل وكرامة 2022»، وهو ما أوضحته وزارة التضامن مشيرة إلى أن الاستعلام عن المقبولين في تكافل وكرامة أو تقديم شكوى يتم من خلال الخط الساخن أو من خلال الموقع الرسمى للوزارة .

كيفية معرفة أسماء المقبولين في تكافل وكرامة

وعن طريقة معرفة أسماء المقبولين في تكافل وكرامة 2022، أوضحت التضامن أنه يمكن الاستعلام عن دعم تكافل وكرامة من خلال الخطوات التالية:

- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي هنا.

- يمكن للمستعلم من خلال الموقع الاستعلام عن حالات تكافل وكرامة بالرقم القومي المكون من 14 رقما.

- يكتب المستعلم عن الدعم النقدي تكافل وكرامة الرقم القومي الخاص به في الخانة المخصصة لذلك والضغط على استعلام.

- تظهر نتيجة الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي عام 2022، سواء كانت متجمدة أو سارية أو متوقفة، ويمكن معرفة أسماء المقبولين في تكافل وكرامة من خلال هذه الطريقة وباستخدام الرقم القومي .

- يمكن للمواطن معرفة المحافظة والإدارة الاجتماعية والوحدة الاجتماعية المسجل بها.

- يظهر نوع بطاقة الدعم للمستفيد سواء «تكافل أو كرامة».

-إذا كانت بطاقة صرف تكافل وكرامة متوقفة أو تم تجميدها، يتم توضيح السبب للمستعلم.

- يمكن للمستعلم عن تكافل وكرامة، أن يسجل شكواه، في الخانة الخاصة بالشكوى، وكتابة العنوان والهاتف المحمول والاسم، ثم الضغط على تسجيل الشكوى وطباعتها.

أعداد مستفيدي تكافل وكرامة حتى منتصف مايو 2022

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن عدد مستفيدي دعم «تكافل»، وصل إلى 2 مليون و236 ألفًا و88 أسرة، حتى منتصف شهر مايو الجاري 2022، بينما وصل عدد مستفيدي كرامة حتى منتصف شهر مايو الجاري 2022 نحو مليون و457 ألفًا و699 شخصًا.