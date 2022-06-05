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علي عبده يطلق مبادرة للتوعية بالتغيرات المناخية بدراجة كهربائية

كتب:

رضوى هاشم
04:54 م | الأحد 05 يونيو 2022
علي عبده يطلق مبادرة للتوعية بالتغيرات المناخية بدراجة كهربائية

تحت رعاية وزارة البيئة وفى إطار مبادرة اتحضر للاخضر وتزامنا مع احتفالات الوزارة بيوم البيئة العالمي ٢٠٢٢ ،والذى يأتي هذا العام تحت شعار "لا نملك سوى أرض واحدة"، يشارك المغامر المصري علي عبده حامل اللقب العالمي في موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية ومؤسس مبادرة "100 مصر" فى تلك الفعاليات من خلال اطلاق مبادرة "The ride to COP27”،من خلال الانطلاق فى رحلة خلال الفترة من ٤ - ٥ يونيو الجارى بعدد من محافظات مصر.

وقد أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن سعادتها بتلك المبادرة ، متمنيه التوفيق للمغامر المصرى "على عبده " مؤكدة على ان المجتمع المدني والشباب شريك أساسي في نجاح مؤتمر COP27،مشيرة إلى ضرورة الاستفادة من مثل تلك المبادرات لنشر أهداف حماية البيئة ، والدعوة لمشاركة كافة فئات المجتمع في نشر الوعى بقضية التغير المناخى .

وتتضمن المبادرة تنظيم عدد من الفعاليات والأنشطة في عدد من محافظات الجمهورية علي متن دراجة كهربائية لنقل تجارب مختلفة وقصص نجاح في رفع الوعي البيئى، والحفاظ على البيئة، ومكافحة والتكيف مع التغيرات المناخية.

حيث تنطلق الرحلة من محافظة القاهرة لزيارة عدد من المحافظات (الاسماعلية – بورسعيد – دمياط - بلطيم – رشيد - الاسكندرية).

وتهدف تلك المبادرة إلي توحيد جهود جميع الجهات والأشخاص العاملين في المجال البيئي في مصر لرفع وعي الشباب بقضية تغير المناخ وتسليط الضوء على مجهودات الدولة والمجتمع المدني و القطاع الخاص والافراد في الحفاظ على البيئة والمساهمة فى تقليل الآثار السلبية لتغير المناخ، وايضا الترويج لاستضافة مصر لقمة المناخ القادم cop27 .

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بقلم رضوى هاشم

محررة صحفية متخصصة في قضايا البيئة والآثار والثقافة، حصلت على عدد من الجوائز في البيئة والثقافة منها جائزة منتدى القاهرة للتغيرات المناخية ونوال عمر للصحافة الأنسانية.