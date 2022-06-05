الانتهاء من أعمال رصف شارع أحمد حمادي بمدينة ناصر في سوهاج

قامت الوحدة المحلية بحي شرق سوهاج، بالتعاون مع مديرية الطرق، بالانتهاء من أعمال الرصف بشارع «أحمد حمادي» بمدينة ناصر، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، بشأن متابعة أعمال رفع كفاءة الشوارع وتمهيد ورصف الطرق بحي شرق سوهاج، والعمل على سرعة الانتهاء من الأعمال عقب الانتهاء من إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب.

رصف شارع أحمد حمدي بسوهاج

وأوضح هلال زكي، رئيس حي شرق سوهاج، أنه تم الانتهاء من أعمال رصف شارع «أحمد حمادي»، عقب رصف المسافة من أمام البنك الأهلي فرع الجامعة، وحتى نادي أعضاء هيئة التدريس اليوم، لافتًا إلى أن أعمال رصف الشارع بدأت من مدخل كوبري أخميم مرورًا بديوان عام المحافظة، ومتحف سوهاج القومي وجامعة سوهاج، حتى نادى أعضاء هيئة التدريس بمساحة 16 ألف متر مسطح، بتكلفة 4 ملايين و200 ألف جنيه.

تركيب بلاط الإنترلوك في شوارع طهطا

وفي سياق متصل، كانت الوحدة المحلية بسوهاج، بالتعاون مع مديرية الطرق بالمحافظة، قد قامت بمتابعة أعمال تركيب بلاط الإنترلوك لأكثر من شارع، ضمن خطة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

وشملت الأعمال تركيب بلاط الإنترلوك بشارع 36 وتفريعاته في طهطا، تمهيدًا للانتهاء من كافة الأعمال وفقًا للجداول الزمنية المحددة.

وأوضح عامر عوض، رئيس مركز ومدينة طهطا، أن أعمال تركيب بلاط الإنترلوك شملت شارع 36 وتفريعاته، وحتى شارع الجيش ومستشفى الشفاء، مشيرًا للمتابعة المستمرة للانتهاء من كافة الأعمال وفقًا للجداول الزمنية المحددة، وبأعلى معايير الجودة في التنفيذ.