وزير الشباب يشهد احتفالية «طوّر وغيّر» بمناسبة مرور 10 سنوات على إطلاق المبادرة

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، احتفالية أقامتها الوزارة بالتعاون مع شركة مايكروسوفت مصر، بمناسبة مرور 10 أعوام على تنفيذ مبادرة «طور وغيّر» التى تنفذها الوزارة.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن تقديره للشراكة البناءة مع شركة مايكروسوفت عبر 10 سنوات، بهدف تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل وخاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات، مقدماً الشكر لفريق عمل «طور وغيّر» من وزارة الشباب والرياضة على الجهود المبذولة في إيجاد حلول ابتكارية للمساهمة فى حل مشكلة البطالة بين الشباب وفتح مجالات جديدة للعمل في ظل التطورات التكنولوجية.

نموذج عمل متكامل من أجل مساعدة الشباب

أكد صبحى حرص وزارة الشباب والرياضة على تكثيف الجهود وتنفيذ الحلول المبتكرة والتعاون مع شركاء الحكومة من القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، مشيرًا إلى أنه منذ عام 2018 بدأ العمل على بناء نموذج عمل متكامل من أجل مساعدة الشباب من الجنسين على اكتساب المعارف والمهارات، وإتاحة فرص حقيقية تساعدهم على تحقيق أهدافهم وفهم سوق العمل بشكل جيد، وأهمها التدريبات التكنولوجية ومهارات الأعمال لتنمية مهارات الشباب وتطوير قدراتهم وتأهيلهم لسوق العمل.

صبحي: وصلنا من خلال البرنامج الي 3 ملايين مستفيد

أشار وزير الشباب والرياضة إلي أنه تم الوصول إلى أكثر من 3 ملايين شاب وفتاة، حيث تم إطلاق أكبر منصتين الأولى منصة «طور وغيّر» للتعليم عن بعد، والثانية منصة «توظيف مصر» بهدف تشبيك الشباب مع الفرص التوظيفية، مؤكداً أن وزارة الشباب والرياضة يسعدها أن تضع كل إمكاناتها لخدمة الشباب وتأهيلهم وتشبيكهم في سوق العمل مع القطاع الخاص من خلال توفير فرص عمل لائقة، وفرص التدريب في شتى المجالات وخاصة التكنولوجية، وتسهم في توفير فرص التوظيف بشركات القطاع الخاص لكل الشباب الباحث عن فرص عمل مناسبة لتضمن له "حياة كريمة ومستقبل أفضل "، في ظل الفجوة المتسعة بين احتياجات سوق العمل والمهارات الفعلية للشباب في ظل التحديات الراهنة بسوق العمل.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن الاحتفالية تهدف إلى استعراض نجاح المبادرة بمصر وتكريم الشركاء الاستراتيجيين لم تحقق من إنجاز وهم وزارة الشباب والرياضة، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى الشركاء الجدد بالمبادرة، «مؤسسة كير مصر»، وزارة التربية والتعليم.

وحضر الاحتفالية اللواء إسماعيل الفار، المدير التنفيذي للوزارة، منال جمال الدين، وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، نانيس الناقوري، مدير عام المشروعات وتدريب الشباب، سالي سعيد، مدير وحدة «طور وغيّر»، أحمد جابر، مدير إدارة المشروعات التجارية، ياسر فتح الله، مدير إدارة المشروعات الزراعية، رضا الفقى، مسئول التوظيف.

كما عُقدت الاحتفالية بحضور ناريا سانتا لوتشيا مدير عام الشمول الرقمي بمايكروسوفت دوليا، سمر حلاوة، مديرة قسم المسؤولية المجتمعية بالوطن العربي مايكروسوفت، ابتهال بسيوني، مديرة الشئون الحكومية مايكروسوفت مصر، المهندسة هدى دحروج، وكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتورة فتحية خيري، مدير المحتوى الإلكتروني في وزارة التربية والتعليم، الدكتور حازم فهمي، المدير العام لمؤسسة كير مصر للتنمية.