وزير الشباب يشهد احتفالية «طوّر وغيّر» بمناسبة مرور 10 سنوات على إطلاق المبادرة
صبحي: وصلنا إلى 3 ملايين شاب وفتاة عبر منصتين إلكترونيتين
كتب:
ماهر هنداوي
05:37 م | الأحد 05 يونيو 2022
الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة
شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، احتفالية أقامتها الوزارة بالتعاون مع شركة مايكروسوفت مصر، بمناسبة مرور 10 أعوام على تنفيذ مبادرة «طور وغيّر» التى تنفذها الوزارة.
وأعرب وزير الشباب والرياضة عن تقديره للشراكة البناءة مع شركة مايكروسوفت عبر 10 سنوات، بهدف تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل وخاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات، مقدماً الشكر لفريق عمل «طور وغيّر» من وزارة الشباب والرياضة على الجهود المبذولة في إيجاد حلول ابتكارية للمساهمة فى حل مشكلة البطالة بين الشباب وفتح مجالات جديدة للعمل في ظل التطورات التكنولوجية.
نموذج عمل متكامل من أجل مساعدة الشباب
أكد صبحى حرص وزارة الشباب والرياضة على تكثيف الجهود وتنفيذ الحلول المبتكرة والتعاون مع شركاء الحكومة من القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، مشيرًا إلى أنه منذ عام 2018 بدأ العمل على بناء نموذج عمل متكامل من أجل مساعدة الشباب من الجنسين على اكتساب المعارف والمهارات، وإتاحة فرص حقيقية تساعدهم على تحقيق أهدافهم وفهم سوق العمل بشكل جيد، وأهمها التدريبات التكنولوجية ومهارات الأعمال لتنمية مهارات الشباب وتطوير قدراتهم وتأهيلهم لسوق العمل.
صبحي: وصلنا من خلال البرنامج الي 3 ملايين مستفيد
أشار وزير الشباب والرياضة إلي أنه تم الوصول إلى أكثر من 3 ملايين شاب وفتاة، حيث تم إطلاق أكبر منصتين الأولى منصة «طور وغيّر» للتعليم عن بعد، والثانية منصة «توظيف مصر» بهدف تشبيك الشباب مع الفرص التوظيفية، مؤكداً أن وزارة الشباب والرياضة يسعدها أن تضع كل إمكاناتها لخدمة الشباب وتأهيلهم وتشبيكهم في سوق العمل مع القطاع الخاص من خلال توفير فرص عمل لائقة، وفرص التدريب في شتى المجالات وخاصة التكنولوجية، وتسهم في توفير فرص التوظيف بشركات القطاع الخاص لكل الشباب الباحث عن فرص عمل مناسبة لتضمن له "حياة كريمة ومستقبل أفضل "، في ظل الفجوة المتسعة بين احتياجات سوق العمل والمهارات الفعلية للشباب في ظل التحديات الراهنة بسوق العمل.
وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن الاحتفالية تهدف إلى استعراض نجاح المبادرة بمصر وتكريم الشركاء الاستراتيجيين لم تحقق من إنجاز وهم وزارة الشباب والرياضة، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى الشركاء الجدد بالمبادرة، «مؤسسة كير مصر»، وزارة التربية والتعليم.
وحضر الاحتفالية اللواء إسماعيل الفار، المدير التنفيذي للوزارة، منال جمال الدين، وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، نانيس الناقوري، مدير عام المشروعات وتدريب الشباب، سالي سعيد، مدير وحدة «طور وغيّر»، أحمد جابر، مدير إدارة المشروعات التجارية، ياسر فتح الله، مدير إدارة المشروعات الزراعية، رضا الفقى، مسئول التوظيف.
كما عُقدت الاحتفالية بحضور ناريا سانتا لوتشيا مدير عام الشمول الرقمي بمايكروسوفت دوليا، سمر حلاوة، مديرة قسم المسؤولية المجتمعية بالوطن العربي مايكروسوفت، ابتهال بسيوني، مديرة الشئون الحكومية مايكروسوفت مصر، المهندسة هدى دحروج، وكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتورة فتحية خيري، مدير المحتوى الإلكتروني في وزارة التربية والتعليم، الدكتور حازم فهمي، المدير العام لمؤسسة كير مصر للتنمية.