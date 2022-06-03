وزير الشباب: أطلقنا 5000 برنامج متنوع بإجمالي 90 مليون مشاركة شبابية

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن قرى حياة كريمة لها نصيب كبير من التطوير حيث جري تطوير 1041 ساحة وملعب كرة قدم ومركز من ضمنهم 267 مركز شباب حديث التأسيس في المرحلة الأولى، لافتا إلى أن هناك اهتماما بالكرة وكل الألعاب الرياضية من خلال المبادرات الرياضية الكبرى على مستوى الجمهورية.

برامج الأطفال والنشئ وسن المراهقة والشباب

وأوضح صبحي، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة مع الإعلامية شافكي المنيري، والمذاع على الفضائية المصرية الأولى، أن الوزارة تستخدم التكنولوجيا في التعامل مع الشباب من خلال التطبيقات الإلكترونية في المجالات الإبداعية والرياضية والمجتمعية والثقافية، مشيرا إلى أن الوزارة أطلقت أكثر من 5000 برنامج لقيت ما يقرب من 90 مليون مشاركة وتفاعل، وخاصة برامج الأطفال والنشئ وسن المراهقة والشباب بمختلف محافظات الدلتا والصعيد والحدود.

تنظيم أكبر معرض للرياضة والاستثمار الرياضي في مصر

وأشار صبحي، إلى أن الوزارة عقدت مؤتمرها الصحفي لتنظيم اكبر معرض للرياضة والاستثمار الرياضي في مصر، بما يؤكد أن نظرة الوزارة شمولية تتضمن عدة محاول في آن واحد، «لدينا رياضة البطولة والمؤسسات الرياضية والأندية تنفذ والوزارة تراقب وتتابع وتدعم».

معسكرات ورحلات ورياضة مدرسية

وأكد وزير الشباب والرياضة أن هناك مجموعة من المعسكرات والرحلات والرياضة المدرسية والجامعية، مع تكوين لجان في الاندية للمتابعة بشكل مكثف لاستثمار كل الامكانيات الرياضية المتاحة «بننفذ معسكرات تخدم أولادنا من الشباب والأطفال وتعلمهم مهارات محتاجين لها في حياتهم، ولدينا برنامج اعرف بلدك وقطار الصعيد وقطار الجنوب الذي يتضمن رحلات من الجنوب إلى الاسكندرية ومرسى مطروح».