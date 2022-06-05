سحر صدقي تطالب بتوفير الأسمدة لمزارعي قنا والقضاء على السوق السوداء

طالبت النائبة سحر صدقي عضو مجلس النواب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمحافظة قنا، بتوفير الأسمدة وحصص الأهالي من الكيماوي الخاص بالأراضي الزراعية الواقعة في مراكز محافظة قنا، مؤكدة أن مصر من الدول الزراعية، وعدم توفير الأسمدة، أثره سلبي علي المحاصيل.

وأضافت «صدقي»، في كلمتها خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، بحضور الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، وخلال مناقشة طلب الإحاطة، المتقدمة به بخصوص نقص الأسمدة الزراعية، أن هناك توجه بالاكتفاء الذاتي من المحاصيل، وعدم توفير الأسمدة سيعطل هذه المساعي.

السوق السوداء تتلاعب بالأسمدة

وأكدت أن هناك سوق سوداء تتلاعب بسوق الأسمدة، ولابد من الوقوف حتى يقع المزارعين فريسة لهذه السوق السوداء.

ولفتت صدقي أن أهالي مركز أبو تشت يعانون الامرين في الحصول على حقوقهم في الأسمدة من الجمعيات الزراعية ولا يجدون إلا رد انتظر الدور، وهذا شيء لا يمكن قبوله بأي شكل من الأشكال.