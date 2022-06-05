البابا تواضروس يصلي قداس سيامة 10 أساقفة جدد بكاتدرائية ميلاد المسيح

صلى قداسة البابا تواضروس الثاني، صباح اليوم، صلوات قداس سيامة عشرة من الأساقفة الجدد، وذلك في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة وشاركه أكثر من مائة من الآباء المطارنة والأساقفة ووكيلي البطريركية بالقاهرة والإسكندرية، ومجمعي رهبان ديري القديس الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو، والقديس يحنس القصير بطريق العلمين، ومجامع كهنة وشعب إيبارشيات الأساقفة الجدد.

وعقب قراءة الإبركسيس وانتهاء دورة القيامة (داخل الهيكل) دخل موكب الآباء المرشحين للسيامة إلى داخل الكنيسة يتقدمهم خورس الشمامسة، ويحيط بكل منهم يمينًا ويسارًا أحد الآباء الأساقفة، واستقبلهم الشعب بالتصفيق والزغاريد.

البابا يشرح خطوات طقس السيامة

وقدم قداسة البابا شرحًا لخطوات طقس السيامة، ثم صلى قداسته صلاة الشكر بمشاركة كافة الحضور، تلاها تلاوة أحبار الكنيسة لتذكية الأب الأسقف، أعقبها الطلبة التي صلَّاها قداسة البابا واستكملها الآباء الأساقفة، ثم تقدم الآباء المطارنة والأساقفة ووضعوا أيديهم على الآباء الجدد، ليبدأ بعدها قداسة البابا طقس المناداة باسم الثالوث القدوس، لكل واحد من الرهبان، باسمه الأسقفي الجديد، وسط فرحة غامرة من الشعب الحاضر.

والأساقفة العشرة الجدد، هم:- نيافة الأنبا أرسانيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو في أسوان.

- نيافة الأنبا ديسقورس أسقف ورئيس دير القديس يحنس القصير بطريق العلمين.

- نيافة الأنبا بيشوي أسقف أسوان وتوابعها.

- نيافة الأنبا إنيانوس أسقف بني مزار والبهنسا.

- نيافة الأنبا نوفير أسقف شبين القناطر وتوابعها.

- نيافة الأنبا بيسنتي أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة.

- نيافة الأنبا إغناطيوس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى.

- نيافة الأنبا توماس الأسقف العام المساعد للشؤون الديرية.

- نيافة الأنبا أرشيليدس الأسقف العام في تورنتو بكندا.

نيافة الأنبا جيبرييل الأسقف العام في نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية.

3 نصائح من البابا للأساقفة الجدد

ووجّه قداسة البابا في عظة القداس رسالة خاصة لكل أسقف من الأساقفة الجدد، ثم قدم ثلاث نصائح عامة لهم، وهي: التركيز على الدور الرعوي أولًا وأخيرًا.

الاهتمام بالمشروعات التي تقدم خدمة حقيقية، معطيًا مثالًا بإنشاء المدارس التي تفيد المجتمع المصري كله مما ينعكس على السلام المجتمعي.- الانتباه إلى أن كل إيبارشية جزء من الكرازة المرقسية لذا لا يجب أن يفصل الأب الأسقف إيبارشيته عن جسم الكنيسة التي هي جسد المسيح.

وبسيامة الآباء الأساقفة العشرة اليوم يصل عدد أعضاء المجمع المقدس إلى 138 عضوًا، بمن فيهم قداسة البابا (رئيس المجمع) ووكيلا البطريركية بالقاهرة والإسكندرية.