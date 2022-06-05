مكتبة الإسكندرية تشارك في الملتقى الدولي للخط العربي

تشارك مكتبة الإسكندرية من خلال مركز دراسات الخطوط في الدورة السابعة من ملتقى القاهرة الدولي للخط العربي، الذي تنظمه وزارة الثقافة المصرية، ممثلة في صندوق التنمية الثقافية، وذلك خلال الفترة من 6 حتى 9 يونية 2022م، الذي يحمل عنوان: «رواد ومجددون في مائة عام 1922-2022».

تفاصيل مشاركة مكتبة الإسكندرية في ملتقى الخط العربي

وجاءت مشاركة مكتبة الإسكندرية الأساسية بعرض مجموعة من لوحات الخط العربي من أعمال الشيخ محمد عبد الرحمن وكامل إبراهيم، وخضير البورسعيدي، وهي جزء من مجموعة اللوحات الأصلية التي تحتفظ بها إدارة المعارض بقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية كرافد ثقافي وفني له مكانته في تأريخ فن الخط العربي المعاصر، وتعزز من مكانة المكتبة كحاضنة للثقافة المصرية الفنية، وتتنوع اللوحات المعروضة لتعكس المحتوى البصري والدلالي الذي شهدته المدرسة المصرية في الخط العربي طوال تاريخها.

وتعمل مكتبة الإسكندرية على تأكيد أهمية هذه المعارض بشقيها التراثي والفني للخط العربي لتعبر عن رسالة الخط العربي بشكل واضح وصريح.

وشاركت مكتبة الإسكندرية ممثلة في مركز دراسات الخطوط بورقتين بحثيتين؛ الأولى بعنوان «تاريخ مصحف الملك فؤاد»، والثانية بعنوان «فلسفة الخط العربي والتصوف بين مسارات النشأة والفكر والممارسة»، وذلك من خلال الندوة العلمية التي تعقد على هامش الملتقى، وتشهد مشاركات دولية ومحلية لها مكانتها وتقديرها الكبير، وتغطي مساحات مختلفة من تاريخ الخط العربي وأهمية النقوش والكتابات في قراءة الهوية البصرية للخط العربي والزخارف المختلفة، وتأثيرها على المشهد الفني العالمي.

ترسيخ الهوية البصرية العربية

وتأتي أهمية مشاركة المكتبة في هذا الحدث الدولي المهم في ترسيخ الهوية البصرية العربية من خلال الاهتمام وإحياء فنون الخط العربي المختلفة، خاصة بعد إدراجه مؤخرًا على قائمة اليونيسكو ضمن التراث غير المادي، ومرور 100 عام على تأسيس مدرسة تحسين الخطوط العربية في مصر.