أستاذ علوم سياسية يوضح أهمية المشاركة في الحوار الوطني

قال الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية، إن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى حوار وطني، والتي أعلن عنها في إفطار الأسرة المصرية، مبادرة طيبة وأي شخص يتم دعوته للحوار يجب أن يستجيب بنظرة متفائلة للمستقبل، لافتا إلى أنه يرفض الشروط قبل بدء الحوار ولكن كل طرف له الحق في عرض وجهة نظره، موضحا أن الحوار فرصة إيجابية.

السياسة فن الحلول الوسطى

وأضاف «كمال»، خلال استضافته في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الأحد، أن هناك مسيرة مستمرة في مصر ويمكن لأطراف مختلفة أن تشارك فيها لأن السياسة فن الحلول الوسطى والتصعيد فيها لن يفيد وأهم ركن في السياسة هو تحقيق متطلبات المواطن واحتياجاته وتحقيق نمو اقتصادي بنسب معينة.

مصر تحتاج المساندة من الجميع

وأوضح أستاذ العلوم السياسية، أن مصر تحتاج أن يساندها الجميع في الأزمة الحالية لعبور الأزمة، موضحا ضرورة مشاركة الجميع وتقديم دعم معنوي للدولة وسط وجود أزمة غذاء عالمية متوقعة وكذلك أزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، موضحا أن بعض الأشخاص سيتدخلون لتقديم حلول للأزمة والبعض سيعمل على المزايدة والمعارضة فقط.

دور مهم على الخبراء والساسة

وتابع أستاذ العلوم السياسية: «يوجد دور مهم يقع على الخبراء والساسة ولا بد أن توجد أجيال شابة في الحوار الوطني وكذلك المرأة وتمثيل جغرافي لإنجاح هذا الحوار دون أي تصيد للأخطاء».