أول تعليق من ياسمين عبدالعزيز بعد أزمتها الصحية: «مالناش غير ربنا»

علقت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، عبر ستوري موقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، على أزمتها الصحية التي أعلنت عنها أمس.

وقالت ياسمين عبدالعزيز: «تعلمك الشدائد دائما أنه ليس لك إلا الله».

وعادت اليوم الأحد ياسمين عبدالعزيز من سويسرا بصحبة زوجها أحمد العوضي بعد إجراء بعض الفحوصات الطبية، وتوجد حاليا في منزلها وتتمتع بصحة جيدة ولا تعاني من أي مشاكل صحية حسبما أكد مصدر مقرب من الفنانة لـ«الوطن».

ياسمين عبدالعزيز تتعرض لأزمة صحية جديدة

وأعلنت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، أمس، تعرضها لوعكة صحية دخلت على أثرها إلى المستشفى، وذلك من خلال صورة نشرتها عبر ستوري حسابها الخاص بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، التي ظهرت فيها وهي على سرير المستشفى وبيدها محاليل، وعلقت قائلة: «أهم حاجة في الدنيا الصحة.. نعمة كبيرة».

ولم تكشف ياسمين عبدالعزيز حتى الآن أي تفاصيل عن حالتها الصحية بعد هذا المنشور الذي أقلق جمهورها ومحبيها.

أزمة ياسمين عبدالعزيز الصحية

وعانت الفنانة ياسمين عبدالعزيز من أزمة صحية كبيرة خلال الفترة الماضية، وسافرت إلى سويسرا لاستكمال علاجها، وأعلنت بعدها عبر حسابها بموقع الفيديوهات والصور إنستجرام تحسن حالتها الصحية، وطمأنت جمهورها، قائلة: «رغم كل الصعب اللي مريت به في أزمتي الأخيرة إلا إن سؤالكم ودعمكم هو اللي كان بيهون عليا كل اللحظات المرة اللي عدت عليا.. وكفاية أني أقولكم إني حقيقي شفت الموت وكان قريب جدا.. لكن بفضل الله وبفضل دعواتكم الجميلة الصافية وبفضل وقوفكم جنبي بقلبكم وبحبكم وبنيتكم الطيبة ربنا استجاب لدعواتكم وربنا كرمني وعديت المحنة على خير الحمد لله».