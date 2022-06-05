الدفع بـ6 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق «هيش وبوص» في الإسماعيلية

نشب حريق مساء اليوم الأحد، في منطقة زراعية قرب قرية سرابيوم التابعة لمركز مدينة فايد في محافظة الإسماعيلية.

وتلقى اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد اندلاع حريق على أحد المصارف الزراعية في قرية سرابيوم التابعة لمركز ومدينة فايد.

6 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق

ودفع اللواء خالد كامل، مدير إدارة الحماية المدنية، بـ6 سيارات إطفاء إلى مكان الحادث لتحجيم مكان الحريق ومنع امتداده إلى أي أراضٍ أخرى.

وقالت المصادر الأمنية وشهود العيان، إن النيران نشبت في منطقة مليئة بالبوص والهيش، وهو ما تسبب في ارتفاع ألسنة اللهب بشكل كبير، مؤكدة أن الحريق بعيد عن أشجار المانجو، وأنه تم السيطرة على أكثر من 70% منه، وجاري إكمال عمليات التبريد.

انتقال 4 سيارات الإسعاف لمكان الحريق

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش، بـ4 سيارات إسعاف للتواجد بمكان الحريق لحين انتهاء عملية التبريد بالكامل.

وأكدت المصادر الطبية والأمنية لـ«الوطن»، على أن الحريق لم يتسبب في أي إصابات بشرية، وأن سيارات الإسعاف متواجدة لتأمين عملية الإطفاء بشكل كامل.