بدران يستعرض أهمية استضافة مصر للمؤتمر الطبي الأفريقي: لم يأتِ من فراغ

قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن نجاح مصر في استضافه المؤتمر الطبي الإفريقي يُعد إنجازا عظيما للغاية، ولم يأتِ من فراغ، بل جاء نتيجة النجاح المصري في تطوير وإنشاء العديد من المستشفيات الحكومية والخاصة والنموذجية، فضلًا عن بذل جهود عديدة من أجل توطين الصناعات خاصة الصناعات الدوائية، من أجل أن تكون مصر قاعدة صناعية كبرى في مجال الأدوية، تتمكن من خلالها توفير الأدوية للمستهلك المصري، والتصدير للدول الأفريقية.

استضافة مصر للمؤتمر الطبي الأفريقي يأتي تتويجًا للنجاحات

وأضاف «بدران»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «التليفزيون المصري»، أن استضافة مصر للمؤتمر الطبي الإفريقي يأتي تتويجًا للنجاح الذي حققته الدولة المصرية في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، وهذا الأمر أثبت بما لا يدع مجال للشك أن قلة الموارد لا تمنع تقدم أي دولة أو تلبية احتياجات المواطنين، موضحًا في الوقت ذاته أن الدولة المصرية نجحت في السيطرة على 5 موجهات لفيروس كورونا وسبقنا دول أوروبية كبيرة في تصنيع اللقاحات.

منظمة الصحة العالمية أشادت أكثر من مرة بالنجاح المصري

وأشار عضو الجمعية المصرية للحساسية، إلى أن كل هذه النجاحات التي حققتها مصر، جعلت منظمة الصحة العالمية تُشيد أكثر من مرة بالنجاح المصري في المنظومة الصحية، مثل مبادرة 100 مليون صحة، والتفوق على كورونا، وهذا ما جعلنا ننقل أحدث تطبيقات الصناعة الحديثة إلى مصر من أجل توطين صناعة اللقاحات، مؤكدًا أن الدولة المصرية أنفقت ما يبلغ 150 مليون دولار من أجل توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا للشعب والمقيمين على أرض مصر أيضًا بالمجان.

مصر كانت نموذجا ملهما لدول إفريقيا فيما يخص المنظومة الصحية

وأكد الدكتور مجدي بدران، أن مصر كانت نموذجا ملهما لدول أفريقيا فيما يخص المنظومة الصحية، إذ أن مبادرة 100 مليون صحة رائعة للغاية، وقطعت الطريق أمام فيروس كورونا وأمام انتشار أي فيروس مستجد مثل «جدري القرود» وهذا جاء بفضل اهتمام القيادة السياسية بمنظومة الصحة، موضحًا أن مصر نشرت فكرة مبادرة 100 مليون صحة ومبادرة القضاء على فيروس سي للعديد من الدول الأفريقية، إذ كان هذا الفيروس بمثابة الخطر الذي ينهش في أجسام المواطنين منذ القدم.

هناك دول كثيرة فشلت في القضاء على فيروس سي

وأوضح عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن دولا أفريقية كثيرة بدأت تطبق مثل هذه المبادرة، رغم أن هناك دولا كثيرة فشلت في القضاء على فيروس سي، موضحًا أن المؤتمر الطبي الأفريقي الذي تستضيفه مصر يقدم خدمات علمية مهمة جدا، وبه مؤتمرات داخلية ومحاضرات علمية، وفيه تحديث للمعلومات وتبادل الخبرات، موضحًا أن نجاح مصر في القضاء على فيروس سي والتصدي لفيروس كورونا يثبت أن مصر قادرة على اقتحام مجالات كثيرة والنجاح فيها أيضًا.