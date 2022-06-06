بلقيس تحتفل بتحقيق أغنية «دبلوماسي» 20 مليون مشاهدة على يوتيوب

احتفلت الفنانة الإماراتية بلقيس فتحي مع جمهورها عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة «تويتر» بتحقيق أغنية «دبلوماسي» 20 مليون مشاهدة على يوتيوب.

أغنية دبلوماسي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وميكس وماستر جلال حمداوي

كلمات أغنية دبلوماسي

وتقول كلمات أغنية دبلوماسي: «حبيبي أنا جاية أقولك إن أنت عاجبني كلك.. دماغك باحترمها ودماغي أنت اللي فاهمها.. يا راسي ودبلوماسي يا مسيطر على إحساسي أنت الحب الوحيد.. والموضوع الأساسي.. لا باحوّر ولا بأفور أنا باعاكسك رسمي تصور.. حبيبي أنا جاية أقولك في الجدعنة يتحلف لك.. وفين ما تروح مكان طبيعي يتوقف لك.. يا أستاذي وملاذي وحبي واعتزازي.. أنا بحبك وقلبي في حبك انتهازي.. أنت فلتة ولا غلطة أنت أصلي وكله أونطة».

حفل بلقيس في مصر

وأحيت الفنانة بلقيس حفلا غنائيا ضخما في مصر ثالث أيام عيد الفطر المبارك في أحد الفنادق الكبرى بمحيط وسط البلد بالقاهرة وقدمت بلقيس خلال الحفل عددًا من أغانيها التي قدمتها الفترة الأخيرة مثل «دبلوماسي وانتهي وممكن ودودوم وجبار ويا خاله»، و أغنية «العيد جاء» التي طرحتها طرحتها قبل العيد بأسبوع بمناسبة موسم العيد وحققت نسب مشاهدة مرتفعة وتصدرت تريند اليوتيوب لأكثر من دولة عربية، وقد رفع الحفل شعار كامل العدد.