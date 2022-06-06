التفاصيل الكاملة لأزمة ياسمين عبد العزيز الصحية.. «بدأت بصورة»

فاجأت الفنانة ياسمين عبد العزيز أمس، جمهورها ومتابعيها عبر تطبيق ستوري بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، بنشر صورة لها وهي تضع محاليل في يديها في سرير أحد المستشفيات.

وعلقت ياسمين عبد العزيز على الصورة: «أهم حاجة في الدنيا الصحة.. نعمة كبيرة»، دون الإفصاح عن أي تفاصيل عن حالتها الصحية والأزمة التي تمر بها حاليا.

بعدها بدقائق قليلة، نشر شقيقها وائل عبد العزيز الذي تعرض لحادث سير قبل إعلان ياسمين عبد العزيز مرضها وأصيب بكدمات متفرقة، مؤكدًا مرض ياسمين شقيقته بمنشور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلًا فيه: «لا حول ولا قوة إلا بالله ، اللهم لا اعتراض على قدرك».

ياسمين عبد العزيز في سويسرا

وعادت ياسمين عبد العزيز مساء أمس من سويسرا بصحبة زوجها الفنان أحمد العوضي بعد إجرائها عددًا من الفحوصات الطبية وعملية جراحية بسيطة استكمالا لرحلة العلاج التي خاضتها منذ أشهر قليلة في سويسرا.

وأكد مصدر مقرب من ياسمين عبد العزيز أنها عادت من سويسرا بحالة صحية جيدة وتعيش حياتها بشكل طبيعي لا يستلزم القلق من جمهورها.

تعليق من ياسمين عبد العزيز على أزمتها الصحية

وعلقت الفنانة ياسمين عبد العزيز، فور عودتها من سويسرا بمنشور عبر ستوري موقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، على أزمتها الصحية، وقالت ياسمين عبد العزيز: «تعلمك الشدائد دائما أنه ليس لك إلا الله».

آخر ظهور لياسمين عبد العزيز

وكان آخر ظهور لياسمين عبد العزيز خلال السباق الرمضاني 2022 مع الفنان كريم محمود عبد العزيز من خلال إعلان لإحدى شركات الاتصالات وحقق الإعلان نجاحًا كبيرًا وأعلى نسبة مشاهدة وتصدرت التريند فترة طويلة بمقطع أغنيته.