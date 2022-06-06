حوادث حول العالم: إطلاق نار في مستشفى أمريكي وإحباط محاولة تهريب بالكويت

شهد عدد من الدول بعض الحوادث الأمنية حول العالم، منها إطلاق نار في مستشفى في الولايات المتحدة الأمريكية، وإحباط الكويت محاولة تهريب مواد مخدرة.

إصابة في أمريكا

أصيبت امرأة جراء إطلاق مسلح النار عليها أثناء تواجدها في الطابق السادس في «مستشفى جولدزبورو» بـ «واين» الواقعة ولاية كارولاينا الشمالية شرقي الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال مسؤولون في «مقاطعة واين»، إنه تم إغلاق المستشفى لمدة ساعة تقريبًا جراء حادث إطلاق النار. وفي وقت سابق، أشار المتحدث باسم «مقاطعة واين»جويل جيلي، إلى حادث إطلاق نار نشط، مضيفا في بيان، أن المشتبه به فر من مكان الحادث بعد إطلاق النار، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام أمريكية.

كما شهدت الولايات المتحدة، وفاة «آن تيرنر كوك»، صاحبة أشهر صورة رضيعة في العالم، التي أصبح وجهها شعار شركة «جيربر» الرائدة في مجال أغذية الأطفال، منذ نحو 100 عام، عن عمر يناهز 95 عاماً، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

الكويت تحبط تهريب 7 ملايين حبة مخدرة تقدر قيمتها بـ11 مليون دينار

وفي الكويت، كشفت مصادر أمنية لصحيفة «الراي» المحلية، إحباط تهريب 7 ملايين حبة مخدرة أخفيت بين شحنة أكياس البهارات، وصلت من باكستان بعد انطلاقها من سوريا، تقدر قيمتها بـ11 مليون دينار، مشيرة إلى التوصل إلى هوية متهمين اثنين بتهريبها أحدهما من جنسية خليجية، والآخر من جنسية عربية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

من جانبها، تمكنت السلطات السعودية من إلقاء القبض على سعودي ظهر في مقطع فيديو يقود سيارة نقل مواد غذائية سرقها من محطة وقود في «منطقة الرياض».

وصدم السارق، 3 سيارات، على طريق الرياض السريع بمركز الجلة في محافظة القويعية، كما قاد الشاحنة عكس السير.