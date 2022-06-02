أردني ينهي حياة مسن في المعادي والأمن يلقي القبض عليه.. كان داخل يسرقه

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من كشف غموض العثور على مسن مقتول بطلق ناري في البطن في ظروف غامضة بدائرة قسم شرطة المعادي، وتبين أن الواقعة ارتكبها شاب أردني بغرض سرقة المجني عليه.

بلاغ لقسم شرطة المعادي

في البداية تلقى مأمور قسم شرطة المعادي بلاغا بالعثور على جثة مسن مقتول داخل شقته بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شخص يدعى «عادل. أ» 55 سنة، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين إصابته بطلق ناري في البطن، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف جهات التحقيق التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت استدعاء أسرة المجني عليه لسماع أقوالهم حول الواقعة وملابساتها، وطلبت جهات التحقيق التحفظ على كاميرات المراقبة بالمنطقة المحيطة لعقار المجني عليه تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

أردني وراء الواقعة

تم تشكيل فريق بحث، وبجمع التحريات تبين أن وراء اراتكاب الواقعة شاب أردني تخصص في سرقة الشقق السكنية، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف بأنه جمع معلومات عن صاحب الشقة التي حددها لتكون هدفا له وتبين أن قاطنيها من منطقة حلوان، وأوضح أنه يوم الواقعة تأكد من خلو الشقة وأنهم جميعا في منزل العائلة في منطقة حلوان، وذهب في الليل لسرقة الشقة وأحضر معه سلاحا ناريا للدفاع عن نفسه، وأشار المتهم إلى أنه تمكن من دخول الشقة وأثناء تفتيشها لسرقتها شعر بصاحب الشقة متواجدا وحاول الإمساك به فأطلق عليه رصاصة من سلاحه الناري وتمكن من الهرب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.