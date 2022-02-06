أول ظهور لـ«شاروخان» بعد أزمة حبس ابنه.. يسير في جنازة لاتا مانجيشكار

ظهر النجم الهندي «شاروخان» في جنازة المطربة الهندية لاتا مانجيشكار، بعد تغيبه عن الأنظار منذ واقعة القبض على ابنه اريان في أكتوبر الماضي، ليكون هذا الظهور هو الأول منذ أزمة نجله.

وفاة لاتا مانجيشكار متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا

ورحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم المطربة الهندية الشهيرة لاتا عن عمر يناهز الـ 92، متأثرة بفيروس كورونا، بمستشفى العزل في مومباي، ونعاها نجوم الفن، من بينهم سلمان خان، الموسيقار العالمي أيه أر رحمان، فضلا عن مشاركة كبار نجوم بوليوود بطقوس الجنازة الخاصة بها.

شاروخان يشارك في جنازة لاتا

التقطت الكاميرات الفنان العالمي شاروخان وهو يشارك بجنازة المطربة الهندية الشهيرة لاتا مانجيشكار، حاملا الورود ومرتدي اللون الأبيض وهو أحد طقوس الهندوس بالجنازة.

وقد نعى عدد من نجوم بوليوود الراحلة لاتا مانجيشكار، وأبرزهم سلمان خان، والموسيقار الهندي أي أر رحمان، والعديد من أشهر نجوم بوليوود، لما تحمله من شهرة واسعة.

كانت تنال الهندية لاتا مانجيشكار، قدر كبير من الاحترام بالهند، وتعد من المطربات الوطنيات، التي عرفت بالقيام بالحفلات من اجل دعم الجيش الهندي بالأرباح.

كما شارك رئيس الوزراء الهندي مودي، في جنازة المطربة الهندية الشهيرة لاتا مانجيشكار، لما تناله من قدر كبير لدي الشعب والحكومة الهندية، وتعد علامة بالفن الهندي.

قامت الفنانة الهندية لاتا مانجيشكار بغناء أغلب اغاني بوليوود الشهيرة، التي استمتع لها محبو السينما الهندية معتقدين ان البطلة هي من تقوم بالغناء، ولكن كان هذا الصوت العذب لـ لاتا مانجيشكار، فقد شاركت بغناء أفلام أميتاب باتشان وشاروخان وسلمان خان، ومن بين أشهر أغانيها، «tum tu pagal hai».

توفيت الفنانة الهندية لاتا مانجيشكار بعد تدهور حالتها الصحية، بسبب مضاعفات فيروس كورونا، ووضعها أمس على جهاز التنفس الصناعي إلا أن محاولات إنقاذها باءت بالفشل ووافتها المنية متأثرة بإصابتها بالفيروس اللعين.