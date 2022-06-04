توريد 353 ألف طن قمح إلى شون وصوامع محافظة البحيرة منذ بدء الحصاد حتى اليوم

أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أن إجمالي ما تم توريده من القمح حتى صباح السبت 4 يونيو 2022 بلغ 353042 طن من الأقماح المحلية وتم توريد 3537 طن أمس.

29 شونة خرسانية تستقبل المحصول

وأضاف محافظ البحيرة أن عدد الشون والصوامع 29 شونة خرسانية بطاقة تصل إلى مايقرب 343000 طن، إضافة لوجود 6 صوامع تضم 48 خلية وبطاقة تخزينية إجمالية 237 ألف طن لإستيعاب الكمية المتوقع توريدها هذا العام وتقدر بنحو 580000 طن قمح.

كما وجه «آمنة» بتكثيف أعمال التوعية للمزارعين لتوريد الأقماح والإلتزام بكميات التوريد المطلوبة، والإلتزام بقرار ربط الحصول على السماد وغيره من السلع المدعومة بإيصالات توريد القمح.

وشدد على التواصل المباشر مع المزارعين مع المتابعة المستمرة للجان فرز وتحديد نوعية الأقماح الموردة وتسعيرها. ولفت آمنه إلى أهمية التعامل بكل حسم مع عمليات إحتفاظ المواطنين بالقمح والإمتناع عن توريده في إطار المنظومة الرسمية لتوريد الأقماح والمرور الدوري على الأراضي المنزرعة بالقمح والتأكد من توريده.

انتظام منظومة التوريد

وشدد المحافظ على انتظام العمل بمنظومة توريد محصول القمح المحلى بكل مواقع التخزين بالمحافظة .

واضاف أن مواقع التخزين تعمل بشكل منتظم فى جمع وتخزين محصول القمح من الموردين والمزارعين منذ بداية موسم توريد القمح للعام الحالي 2022.

وتشهد صوامع وشون محافظة البحيرة حملات رقابية بشكل مستمر للوقوف على مدى الإلتزام بالقوانين أثناء توريد القمح.