«الأرصاد»: موجة جديدة ترفع درجة الحرارة لـ38 بالقاهرة و44 في الصعيد

كتلة هوائية حارة ستشهدها البلاد وستتسبب في رفع درجات الحرارة حتى مطلع الأسبوع المقبل على جميع أنحاء الجمهورية، إذ إنه من المنتظر أن تصل درجات الحرارة إلى 39-44 درجة على محافظات شمال وجنوب الصعيد، وذلك كما أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأشارت الأرصاد الجوية إلى أنّ الكتلة الهوائية ستكون شديدة السخونة، بحسب ما أوضحته صور الأقمار الصناعية، إذ إن مصدرها الصحراء الغربية للبلاد، ومن المتوقع أن يصاحبها رياح شمالية غربية حارة، على أن يسود طقس شديد الحرارة على محافظات شمال وجنوب الصعيد، وجنوب ووسط سيناء، والقاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية الشرقية والسواحل الغربية، وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وتابعت الأرصاد الجوية أن ارتفاع درجات الحرارة المتوقعة سيكون تدريجيًا بمعدل زيادة بين 1-2 يوميًا حتى الأسبوع المقبل، ومن المنتظر أن تصل درجات الحرارة إلى 38 درجة على محافظات القاهرة الكبرى، وتسجل حوالي 34 درجة على السواحل الشمالية الغربية، فى حين تبلغ 35 درجة على السواحل الشرقية، وتسجل 41 على مدن ومحافظات شمال الصعيد، و40 درجة على سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء، وتسجل 44 على محافظات جنوب الصعيد.

درجات الحرارة الثلاثاء الموافق 7 يونيو 2022

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 23.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 22.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 26.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 26.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 23.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 26.

درجات الحرارة الأربعاء الموافق 8 يونيو 2022

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 23.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 22.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 26.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 26.

درجات الحرارة الخميس الموافق 9 يونيو 2022

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 23.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 22.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 26.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 26.

درجات الحرارة الجمعة الموافق 10 يونيو 2022

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 23.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 22.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 26.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44 والصغرى 26.

درجات الحرارة السبت الموافق 11 يونيو 2022

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 24.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 24.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 26.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 26.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 25.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44 والصغرى 26.