حالة الطقس غدًا الاثنين 6-6-2022 على مصر.. شديد الحرارة

كشفت الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدا الاثنين الموافق 6 يونيو، سيكون شديد الحرارة، نهارا على محافظة القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحرى وشمال وجنوب البلاد، و السواحل الشمالية الشرقية والغربية.

الأرصاد تحذر من التعرض لفترات طويلة تحت أشعة الشمس المباشرة

وحذرت الأرصاد الجوية، من التعرض لفترات طويلة تحت أشعة الشمس المباشرة، في حالة الطقس غدا الاثنين الموافق 6 يونيو، خاصة في فترات الذروة من 12-3 ظهرا، بالإضافة إلى ضرورة ارتداء الملابس القطنية الفضفاضة في حالة الخروج في هذه الفترة، مع ضرورة تناول الكثير من المياه، والسوائل، لحماية الجسم من التعرض للجفاف أو للضربات الشمس.

وأوضحت الأرصاد الجوية أن وجود رياح شمالية غربية شديد السخونة، تزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، وذلك على كل من القاهرة الكبرى والوجه البحري، مدن وجنوب سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وتابعت الأرصاد الجوية أن هناك ارتفاعا في درجات الحرارة ، بين 2-3 درجات في حالة الطقس غدا، وذلك خلال ساعات النهار، في حين تسجل درجات الحرارة الصغرى انخفاضا بين 9-12 درجة على جميع مدن الجمهورية، حيث يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية والغربية، والقاهرة الكبرى، وشمال وجنوب محافظات الوجه البحري، ووسط سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، فى حين يسود طقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد ووسط سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين الموافق 6 يونيو

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، درجات الحرارة المتوقعة لحالة الطقس غدا الاثنين الموافق 6 يونيو، على عدد من محافظات الجمهورية.

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 23.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 22.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 26.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 26.