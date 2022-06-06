«التنظيم والإدارة» يعلن عن وظائف حكومية جديدة بجامعة دمياط.. اعرف الشروط

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عبر بوابة الوظائف الحكومية الإلكترونية، التي يشرف عليها، عن وجود وظائف شاغرة بجامعة دمياط، وتفاصيلها على النحو التالي:

تفاصيل الوظائف الشاغرة المطلوب شغلها

الوظيفة: أمين كلية التجارة بدرجة مدير عام.

الجهة طالبة الإعلان: جامعة دمياط.

المجموعة الوظيفية: الوظائف التخصصية.

المجموعة النوعية: للوظائف القيادية.

الجهة التابع لها: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وصف الوظيفة: تمثل هذه الوظيفـة قمة الأجهزة الإدارية والمالية بكلية التجارة بدرجة مدير عام بجامعــــة دمياط وذلك بالإشراف والتوجيه والتنسيق لكافــــة الأعمــال المالية والإدارية بالكلية.

المهارات المطلوبة في راغب الإلتحاق بالوظيفة

المهارات الأساسية: اجتياز البرامج التدريبية اللازمة لشغل الوظيفة وفقا لنظم التدريب الواردة بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

المهارات الفنية: القدرة على القيادة والتوجيه والإشراف على التقسيمات الإشرافية التابعة للوظيفة.

سنوات الخبرة: قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الأول (أ) أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاماً على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

شروط المتقدمين للالتحاق بالوظيفة

شروط المؤهل: مؤهل عال مناسب مع خبرة متخصصة في مجال العمل.

ـ إجادة اللغة الإنجليزية.

ـ المعرفة الجيدة للحاسب الآلي.

ـ الاشتراك في المؤتمرات وإعداد البحوث.

- التاريخ الوظيفي ويشمل آخر تقريرين لتقويم أداء المتقدم.

ـ الإنجازات التي حققها أثناء حياته الوظيفية.

ـ سابقة العمل بالمنظمات الدولية والإقليمية والشركات الدولية المقترح التطويرى طبقا للنموذج الوارد من الوزارة الموجود بمقر الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية على أن يتضمن الإنجازات التي يرى أنه قادر على تحقيقها.

-السمات الشخصية: وتشمل مهارات القيادة واتخاذ القرارات والإبداع وحل المشكلات والأزمات.

ــ مهارات الاتصال والإقناع والعرض والتقديم.

-البرامج التدريبية: تشمل البرامج التدريبية التي يجب الحصول عليها للتقدم لشغل الوظيفة العلاوات التشجيعية.

المستندات المطلوبة

- 7 صور شخصية.

- الملفات المطلوبة (ملف أصلى + 7 نسخ من الملف الأصلي).

- تقدم الطلبات بصفة شخصية و يحصل المتقدم على إيصال بالاستلام وذلك بمقر الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية.

- العنوان: دمياط الجديدة – الإدارة العامة لجامعة دمياط – داخل الحرم الجامعي.