«التنظيم والإدارة» يعلن عن وظائف حكومية بـ«التعليم العالي».. تعرف عليها

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن حاجة وزارة التعليم العالي، لشغل وظائف خالية، بالهيئة العامة لمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، التابعة للوزارة.

«الوطن» تستعرض تفاصيل الوظيفة المطلوب شغلها وسد العجز بها في وزارة التعليم العالي في النقاط التالية:

الوظيفة المطلوب شغلها بوزارة التعليم العالي

- الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية

- بيانات الوظيفة

- الجهة طالبة الإعلان:الهيئة العامة لمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية

- المجموعة الوظيفية:الوظائف التخصصية

- المجموعة النوعية:للوظائف القيادية

- الجهه التابع لها:وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

وصف الوظيفة:

تقع هذه الوظيفة على قمة وظائف الشئون االإدارية بالمدينة ويختص شاغل هذه الوظيفة الإشراف على كافة أعمال الشئون الإدارية بالمدينة

المهارات المطلوبة لشغل الوظيفة المهارات الأساسية:

خبرة فى مجال العمل وقدرة علي التعامل مع الحاسب الألى .قدرة فائقة على القيادة والتوجيه وإتخاذ القرارات فى التوقيت المناسب والتجديد والإبتكارتوافر الشروط المطلوبة وفقاً للقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية .إجتياز البرامج التدريبية اللازمة لشغل الوظيفة بنجاح .إجتياز المتقدمين للإختبارات المقررة

المهارات الفنية:

أن يكون ذو خبرة بأعمال الشئون الإدارية وأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية ، وقانون تنظيم الجامعات رقم (49) لسنة (1972) ولائحته التنفيذية ، ومدونة السلوك الوظيفي .

- سنوات الخبرة:قضاء مدة بينية قدرها سنة على الأقل فى المستوى الوظيفى الأول ( أ ) أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاماً على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة إذا كان من خارج القطاع الحكومى

شروط المتقدمين لشغل الوظيفة

- شروط المؤهل:مؤهل عالى مناسب

- المستندات المطلوبة:

على الراغبين في شغل الوظيفة المشار إليها بعالية التقدم بطلب على النموذج المعد لذلك بالأمانة الفنية للجنة اختيار شغل الوظائف القيادية على أن يرفق بالطلب أصل و(7) نسخ من المرفقات الآتية :

- بيان حالة وظيفية معتمد موضحاً به (تاريخ الميلاد ـ التأهيل العلمي والمؤهلات الإضافية

ـ تقارير كفاية الأداء عن ثلاث سنوات سابقة

ـ الجزاءات

ـ الخبرة النوعية والزمنية

ـ الوظائف الإشرافية والقيادية التي شغلها المتقدم

ـ الدورات التدريبية ونوعها ومكانها

ـ خطابات الشكر والتقدير

ـ أي بيانات أخرى يري المتقدم إضافتها).

-عدد (8) صور شخصية حديثة (4 × 6) .

-بيان القدرات العلمية (الدرجة العلمية ــ اجادة لغات اجنبية –التعامل مع الحاسب الآلي ــ اشتراك في مؤتمرات ـ إعداد البحوث والمذكرات الفنية ) مدعماً ذلك بالمستندات المؤيدة لذلك.

-التاريخ الوظيفى (تقارير تقويم الآداء عن ثلاث سنوات سابقة –انجازاته التى حققها أثناء حياته الوظيفية ـ سابقة الأعمال في مهام مماثلة أو متقاربة مع الوظيفة المتقدم إليها ) .

-المقترح التطويرى للوظيفة المعلن عنها . وضع نسخة علي CDالسمات الشخصية ( مهارات القيادة واتخاذ القرارات والابداع ـ حل المشكلات وإدارة الأزمات ـ مهارات الاتصال والإقناع).

- بيانات الإعلان

- حالة الوظيفة:وظيفة خالية

بداية الإعلان:2022/05/29

نهاية الإعلان:2022/06/29

- العدد المطلوب:1

بيانات الإتصال:

تقدم الطلبات باليد باسم أ.د/ مدير المدينة بمقر المدينة بحى الجامعات ومراكز البحوث - بمدينة ببرج العرب الجديدة بالاسكندرية - وذلك للأمانة الفنية للجنة إختيار شغل الوظائف القيادية ولن يلتفت إلى الطلبات الغير مستوفاه للشروط وكذا الواردة عن طريق البريد .